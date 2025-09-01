Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa z mednarodnimi partnerji razpravlja o novih načrtih za Gazo po vojni, je v nedeljo poročal časnik Washington Post. Načrti naj bi temeljili na februarskih predlogih Trumpa o "rivieri Bližnjega vzhoda", s čimer bi ZDA prevzele nadzor nad enklavo in razselile prebivalce.

Nov povojni načrt za Gazo, ki po navedbah časopisa Washington Post kroži v Trumpovi administraciji, naj bi bil zasnovan na februarski ideji predsednika, da bi ZDA prevzele enklavo za vsaj deset let in jo preoblikovale v turistično letovišče.

Načrt predvideva začasno preselitev vseh prebivalcev Gaze

38-stranski načrt, ki ga je pridobil Washington Post in se sklicuje na vire, seznanjene z načrtom, predvideva začasno preselitev vseh več kot dva milijona prebivalcev Gaze, bodisi s "prostovoljnimi" odhodi v druge države bodisi v omejena in varovana območja znotraj enklave.

Lastnikom zemljišč bi v skladu z načrtom ponudili t. i. digitalni žeton v zameno za pravice do njihove nepremičnine. Lastniki bi ga lahko nato uporabili za financiranje novega življenja v tujini ali pa bi sčasoma odkupili eno od stanovanj v enem od šestih do osmih predvidenih novih mest v enklavi.

Vsak Palestinec, ki bi se odločil za odhod, bi prejel pet tisoč dolarjev (4.300 evrov) gotovine in subvencije za kritje štiriletne najemnine v drugi državi.

Trumpov načrt sprožil odzive mednarodne skupnosti

Ni sicer povsem jasno, ali je načrt z naslovom Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (Sklad za obnovo, ekonomsko pospeševanje in preobrazbo Gaze) oziroma načrt GREAT povsem enak Trumpovem predlogu o rivieri, so pa glavni elementi njegove ideje prisotni tudi v tem načrtu, še navaja Washington Post.

Trump je v sredo v Beli hiši gostil srečanje o načrtih o povojni Gazi, ki sta se ga udeležila tudi nekdanji britanski premier Tony Blair in nekdanji Trumpov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner. Državni sekretar Marco Rubio pa se je ob tem v Washingtonu srečal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom.

Ameriški predsednik je februarja predlagal, da bi ZDA prevzele nadzor nad Gazo, jo prenovile in spremenile v "riviero Bližnjega vzhoda". Ob tem bi Palestince umaknili v Egipt in Jordanijo. Njegov načrt je sprožil ostre odzive mednarodne skupnosti, med drugim so ga odločno zavrnile arabske države, ki vztrajajo pri rešitvi dveh držav.