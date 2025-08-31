Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

31. 8. 2025
12.23

Izrael stopnjuje napade na Gazo

Izrael je mesto Gaza v petek razglasil za nevarno območje spopadov, vojska pa se pripravlja na popolno zasedbo mesta na okupiranem palestinskem ozemlju.

Izrael je mesto Gaza v petek razglasil za nevarno območje spopadov, vojska pa se pripravlja na popolno zasedbo mesta na okupiranem palestinskem ozemlju.

Izraelska vojska stopnjuje napade na mesto Gaza, v katerih je bilo danes ubitih najmanj 20 Palestincev, med njimi znova tudi čakajoči na humanitarno pomoč. Varnostni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja naj bi se danes sestal in razpravljal o načrtu za popolno zavzetje mesta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelske sile so ponoči iz zraka in s kopnega bombardirale predmestja Gaze, od davi je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 13 v bližini centra za razdeljevanje pomoči, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Gazo so razglasili za nevarno območje, pripravljajo se na popolno zasedbo mesta

Palestinci še naprej bežijo iz uničenega mesta in okolice, medtem ko izraelska vojska stopnjuje napade v okviru načrta za zavzetje mesta in izgon milijona ljudi. Mednarodni odbor Rdečega križa je v soboto opozoril, da je varna množična evakuacija mesta Gaza nemogoča.

Izrael je mesto Gaza v petek razglasil za nevarno območje spopadov, vojska pa se pripravlja na popolno zasedbo mesta na okupiranem palestinskem ozemlju.

Izraelska vojska z novimi napadi na cilje Hezbolaha na jugu Libanona

Izraelska vojska je danes sporočila, da je na jugu Libanona napadla vojaško infrastrukturo proiranskega gibanja Hezbolah. Libanonska tiskovna agencija NNA je poročala o dveh zračnih napadih v bližini mesta Nabatie.

Umrl še en otrok

Zaradi podhranjenosti je v Gazi danes umrl še en otrok, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene vire. S tem se je skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote v Gazi povzpelo na 333, med njimi je 125 otrok, saj Izrael še naprej močno omejuje dostop do pomoči.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je medtem v soboto potrdilo smrt vodje gibanja v Gazi Mohameda Sinvarja, in sicer več kot tri mesece po tem, ko je Izrael sporočil, da ga je ubil v zračnem napadu. S tem je potrdil smrt mlajšega brata pokojnega voditelja gibanja Jahje Sinvarja. Slednjega so izraelski vojaki ubili oktobra 2024.

