Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
14. 12. 2025,
21.54

Osveženo pred

44 minut

Glavna nagrada Powerballa se je povečala na enormnih 1,1 milijarde dolarjev

Powerball, igra | V žrebanju za glavni dobitek Powerballa bo kar okoli 1,1 milijarde dolarjev. | Foto Shutterstock

V žrebanju za glavni dobitek Powerballa bo kar okoli 1,1 milijarde dolarjev.

Foto: Shutterstock

Glavni dobitek Powerballa se je po podatkih spletne strani Powerballa povečal na približno 1,1 milijarde dolarjev (okoli 940 milijonov evrov), potem ko v sobotnem žrebanju nobenemu izmed igralcev ni uspelo osvojiti glavne nagrade.

Izžrebane številke v tokratnem krogu so bile: 1, 28, 31, 57 in 58, Powerball pa 16. Naslednje žrebanje za Powerball je predvideno za ponedeljek zvečer.

Po podatkih Powerballa bo omenjeni glavni dobitek šesti največji v zgodovini igre. Največji dobitek doslej je znašal 2,04 milijarde dolarjev (okoli 1,74 milijarde evrov) in je bil osvojen 7. novembra 2022.

Nazadnje je bil glavni dobitek Powerballa dosežen 6. septembra z dvema srečkama v Missouriju in Teksasu. Dobitnika sta si razdelila nagrado v višini 1,787 milijarde dolarjev (okoli 1,52 milijarde evrov). Od tedaj je potekalo 42 zaporednih žrebanj brez dobitka.

V kolikor bo eden izmed igralcev v ponedeljek osvojil glavno nagrado, bo imel na izbiro letna izplačila v vrednosti približno 1,1 milijarde dolarjev ali takojšnje enkratno izplačilo v višini 503,4 milijona dolarjev (okoli 429 milijonov evrov). Verjetnost za osvojitev glavnega dobitka v igri je po podatkih Poweballa sicer 1 proti 292,2 milijona, so poročali ameriški mediji.

