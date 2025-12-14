Nedelja, 14. 12. 2025, 21.54
44 minut
Glavna nagrada Powerballa se je povečala na enormnih 1,1 milijarde dolarjev
Glavni dobitek Powerballa se je po podatkih spletne strani Powerballa povečal na približno 1,1 milijarde dolarjev (okoli 940 milijonov evrov), potem ko v sobotnem žrebanju nobenemu izmed igralcev ni uspelo osvojiti glavne nagrade.
Izžrebane številke v tokratnem krogu so bile: 1, 28, 31, 57 in 58, Powerball pa 16. Naslednje žrebanje za Powerball je predvideno za ponedeljek zvečer.
Po podatkih Powerballa bo omenjeni glavni dobitek šesti največji v zgodovini igre. Največji dobitek doslej je znašal 2,04 milijarde dolarjev (okoli 1,74 milijarde evrov) in je bil osvojen 7. novembra 2022.
Nazadnje je bil glavni dobitek Powerballa dosežen 6. septembra z dvema srečkama v Missouriju in Teksasu. Dobitnika sta si razdelila nagrado v višini 1,787 milijarde dolarjev (okoli 1,52 milijarde evrov). Od tedaj je potekalo 42 zaporednih žrebanj brez dobitka.
V kolikor bo eden izmed igralcev v ponedeljek osvojil glavno nagrado, bo imel na izbiro letna izplačila v vrednosti približno 1,1 milijarde dolarjev ali takojšnje enkratno izplačilo v višini 503,4 milijona dolarjev (okoli 429 milijonov evrov). Verjetnost za osvojitev glavnega dobitka v igri je po podatkih Poweballa sicer 1 proti 292,2 milijona, so poročali ameriški mediji.