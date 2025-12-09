Od prve sončnice do evropske nagrade: navdihujoča pot Slovenskih železnic

Kako lahko preprosta ideja, rojena med vsakdanjo vožnjo z vlakom, zraste v projekt, ki danes navdušuje evropske strokovnjake za mobilnost, turizem in trajnostni razvoj? In kako lahko sončnica, zasajena ob tirih, postane simbol povezovanja, skupnosti in odgovorne prihodnosti?

Slovenske železnice so s projektom Sejemo sončno prihodnost dokazale, da lahko mobilnost preseže svojo osnovno funkcijo. Da lahko vlak postane nosilec sprememb. Da se trajnost ne dogaja le v strategijah, temveč v ljudeh in dejanjih. Prav zato so letos – že drugo leto zapored – prejemnice prestižne evropske nagrade Rail Tourism Awards 2025, ki jo podeljujeta European Travel Commission in Eurail. Ob predaji nagrade je članica komisije Nicky Gardner poudarila, da do zdaj še nobena država ni prejela priznanja dvakrat zapored, kar projekt postavlja ob bok najvidnejšim in najvplivnejšim trajnostnim pobudam v Evropi.

Foto: Slovenske železnice

Podelitev, ki Slovenijo postavlja na evropski zemljevid trajnosti

Slovesna podelitev nagrade je potekala 4. decembra 2025 v Utrechtu, v okviru strokovnega dogodka The Great Connection, ki združuje vodilne evropske strokovnjake s področja turizma, mobilnosti, kreativnih industrij in trajnostnega razvoja. Priznanje sta v imenu Slovenskih železnic prevzeli Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose, ter Tamara Sever, producentka projekta iz Službe za korporativni in digitalni marketing ter komuniciranje.

Gre za eno najpomembnejših evropskih nagrad na področju železniškega in trajnostnega turizma – nagrado, ki prepoznava projekte, ki z inovativnostjo, družbeno odgovornostjo in skrbjo za okolje ponovno definirajo pomen potovanja z vlakom. S tem je Slovenija znova stopila na evropski zemljevid kot zgled, kako lahko železniški sistem postane odraz skupnosti, povezovanja in skupnih prizadevanj.

Foto: Slovenske železnice

Projekt, ki je zrasel iz ideje — in presegel vse okvire

"Verjamem, da se najboljše ideje rodijo na vlaku, ko imaš čas za razmislek," pravi Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose na Slovenskih železnicah. "Tako se je rodila ideja o projektu Sejemo sončno prihodnost. Ko sem, na poti v službo, razmišljala o tem, kako ozaveščati o trajnostni mobilnosti in hkrati povezati lokalne skupnosti. Sončnice simbolizirajo rast in svetlo prihodnost, zato je preprosta ideja zasaditve sončnic ob železniških progah kmalu prerasla v nekaj veliko večjega. Posebnost akcije je, da je nastala povsem znotraj našega podjetja, s podporo sodelavcev in navdihnjena s ciljem povezovati ljudi s trajnostno mobilnostjo, polepšati poglede z vlakov, pomagati čebelam ter sejati semena za prihodnost. Vendar se tu zgodba ne konča – v novem letu bomo še naprej rasli z akcijo Sejemo sončno prihodnost. Za konec bi se želela zahvaliti vsem, ki so verjeli ter še verjamejo v to zgodbo in v trajnostna potovanja."

Ko so se maja začele prve setve v Grosupljem in Ivančni Gorici, še nihče ni predvideval, da bodo rumena polja nekaj mesecev pozneje postala eden najlepših simbolov slovenske trajnosti. Projektu so se pridružili občine, šole, vrtci, turistična društva, čebelarji in krajani; celotna Slovenija je začela "rasti z vlaki". Otroci so s pesmijo in plesom sejali sončnice, odrasli pa so sporočilo odnosa do narave prenesli v svoje skupnosti.

Na tisoče sončnic, ki so zacvetele ob tirih, je postalo vizualni opomnik, da potovanje z vlakom ni le prevoz, temveč doživetje, odnos in pogled v prihodnost. Prav ta simbolika je prepričala tudi Evropsko komisijo, ki je projekt uvrstila med najbolj regenerativne turistične prakse v Evropi. Januarja 2026 bo predstavljen na razstavi v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer bo Slovenijo predstavljal kot državo, ki v prakso vnaša načela trajnostnega razvoja.

Foto: Miško Kranjec, Slovenske železnice

Ko trajnostna mobilnost dobi okus domačnosti

Naravno nadaljevanje sončnic je postal projekt Lokalna hrana na vlakih, ki je pomen trajnosti prenesel tudi na krožnik. V Tednu slovenske hrane so se čebelarji, kmetje in svetovalci podali na vlake po vsej državi ter potnikom simbolično delili jabolka in slovenski med z zaščiteno geografsko označbo. Akcija ni bila le prijetna gesta, temveč premišljen opomin: izbira slovenske hrane je izbira za našo krajino, za lokalno gospodarstvo in za manjši okoljski odtis.

"Le pravi med, ki so ga nabrale čebele, je v resnici koristen za naše zdravje," je poudaril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, ter opozoril, da je na trgu vsak drugi kozarec medu ponarejen. "Zato je še toliko pomembneje, da med kupujemo pri lokalnih čebelarjih. Priporočamo, da potrošniki izberejo med iz shem kakovosti. Kupujmo lokalno, kupujmo slovensko!"

Enako razmišljajo mladi na podeželju. "Ko kupujemo slovensko hrano, vemo, kdo stoji za pridelkom," pravi Eva Golob, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. "Za ta izdelek se je nekdo res potrudil. Z veseljem sodelujemo pri projektu."

Tudi na Slovenskih železnicah razumejo, da je povezovanje s podeželjem naravni del njihove vizije. "Trajnost ni mrtva črka na papirju," pravi Miha Butara, direktor Potniškega prometa pri Slovenskih železnicah. "Uresničuje se v naših vsakodnevnih izbirah – tudi v odločitvi, ali bomo v službo odšli z avtom ali vlakom, ki pusti desetkrat nižji ogljični odtis."

Foto: Slovenske železnice

Zakaj je prav vlak najboljši ambasador slovenske krajine

Slovenija ima izjemno prednost: pokrajina, ki jo potniki opazujejo skozi okna vlakov, je rezultat prepletanja naravnih procesov in človeškega dela. Urejeni pašniki, travniki, sadovnjaki, njive in vinogradi so del naše identitete, del tradicije in del zgodbe, ki jo železnice povezujejo iz kraja v kraj.

Zato projekt sončnic in projekt lokalne hrane nista ločeni zgodbi – sta enoten pogled na trajnost, ki spoštuje prostor, ljudi in skupnosti. "Računamo na to, da bomo slovenske potrošnike spomnili na slovensko hrano prek jabolka, ki ga bo nekdo zjutraj dobil v roke," pravi Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. "Ne zgolj zaradi kakovosti in zdravja, ampak tudi zato, da imamo lepo in obdelano slovensko krajino."

Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica.

Od sončnic do nagrade – in naprej

Slovenske železnice so z nagrado Rail Tourism Awards 2025 prejele več kot priznanje. Prejele so evropsko potrditev, da se trajnostni prehod gradi s konkretnimi dejanji, vključevanjem lokalnih skupnosti in razumevanjem, da je mobilnost del širše družbene slike.

"Ponosni smo, da so ljudje projekt sprejeli in da se je zgodba dotaknila številnih src," pravi producentka projekta Tamara Sever. "Skupaj z enajstimi slovenskimi občinami, šolami, vrtci in krajani smo ob železniških progah posejali polja sončnic. Ti kraji so postali barviti, do čebel prijazni in polni življenja. Naši zaposleni so bili ponosni na projekt, ljudje po vsej Sloveniji pa so se odzvali s toplino in veseljem. Projektu se je pridružila tudi Čebelarska zveza Slovenije. Z medijsko pokritostjo projekta pa se je glavno sporočilo trajnostne rasti in povezanosti razširilo po vsej Sloveniji."

In to je sporočilo, ki ga projekt prenaša naprej – v novo leto in nove pobude. Sončnice ob tirih so zrasle. Zdaj raste še zavest, da lahko z izbiro vlaka, izbiro slovenske hrane in odnosom do prostora vsak od nas postane del trajnostne skrbi za skupno prihodnost.

Prejeta nagrada za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi pripada prav vsem, ki so sodelovali v projektu – enajstim občinam Grosuplje, Ivančna Gorica, Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana, Medvode, Bohinj, Celje in Laško, lokalnim skupnostim, zavzetim sodelavcem projekta in vsem, ki verjamete, da lahko z majhnimi koraki danes ustvarimo velike, sončne spremembe.