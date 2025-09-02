Sončnice ob železnici zacvetele po vsej Sloveniji

Uspelo je! Sončnice, ki smo jih spomladi sejali širom Slovenije, zdaj v polnem razcvetu krasijo kraje ob železniških poteh ter navdušujejo potnike, mimoidoče in krajane. Rumeni cvetovi niso le lep okras narave, temveč simbol sodelovanja, skrbi za okolje in trajnostne prihodnosti. Slovenske železnice so jih v okviru projekta #SejemoSončnoPrihodnost skupaj z enajstimi občinami posejale z jasnim sporočilom: narava, skupnost in trajnost so neločljivo povezane. Akcija je dokaz, da smo najboljši in najuspešnejši, ko sodelujemo, si pomagamo, ko sledimo istim ciljem.

Od semena do cveta

Spomnimo, prve sončnice so bile posejane 20. maja, na Svetovni dan čebel, v Grosupljem in Ivančni Gorici. V tednih, ki so sledili, so se setve razširile še v druge občine: Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljano, Medvode, Bohinj, Celje in Laško. Povsod so pri sejanjih sodelovali vrtci, osnovne šole, čebelarska društva, turistična združenja ter številni prebivalci. Posebno mesto v zgodbi so imeli otroci – s pesmijo, plesom in svojimi rokami so simbolno sejali sončno prihodnost.

Sončnice kot poznoletna paša in simbol spoštovanja čebel

Poleti so posajena semena vzklila in ob železniških tirih se je razcvetelo na tisoče sončnic. Rumeni cvetovi so spremljali potnike na vlakih in obogatili pokrajino z živimi barvami, hkrati pa so dragocen vir hrane za čebele in druge opraševalce, ki imajo v poznem poletju manj virov paše.

Razcvet sončnic v Ivančni Gorici. Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica.

"To, kar so naredile Slovenske železnice, je plemenito dejanje – s tem, ko so prispevale nekaj tudi v naš konec (Ivančna Gorica op.p), so dolgoročno poskrbele, da bodo imele čebele od tega koristi. Na našem območju sončnic doslej ni bilo prav veliko, čebel pa je ogromno. Zato je bila ta nova paša, posebej v jesenskem času, ko drugod že skoraj vse neha cveteti, izjemno pomembna," je pobudo Slovenskih železnic pohvalil predsednik Čebelarskega društva Stična Anton Kastelic.

V fotogaleriji si oglejte razcvet sončnic v enajstih občinah po Sloveniji (avtorji fotografij: Miško Kranjec, Gašper Stopar in Gregor Kukovica).

Poudaril je, da je prav jesenski čas tisti, ko čebele potrebujejo dodatne vire hrane za uspešno prezimovanje – in ravno sončnice bodo lahko prispevale k temu cilju. "Vsak tak dogodek je za nas čebelarje nekaj posebnega. V naši občini se v zadnjih letih veliko dogaja na področju čebelarstva. Vedno smo sadili medovite rastline in drevesa okoli učnih čebelnjakov, zdaj pa smo posejali tudi medovito njivo – kar je za nas res nekaj izjemnega. Gre za plemenito dejanje, ki bo dolgoročno zagotovo pozitivno vplivalo na čebele in čebelarstvo na tem območju," je dejal Kastelic.

Več kot le okras

Sončnice ob progah niso namenjene zgolj polepšanju okolice. Njihova vloga je globlja – opozarjajo na pomen povezovanja lokalnih skupnosti in skrb za okolje. Projekt združuje vrednote trajnostne mobilnosti, saj vožnja z vlakom simbolizira okolju prijazno izbiro, sončnice pa ob tem ponazarjajo naravno energijo, svetlobo in optimizem.

Kot je poudarila Tanja Rotovnik, direktorica sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose na Slovenskih železnicah, projekt presega simbolno sajenje – gre za zgodbo o trajnosti, odgovornosti in povezovanju. "Vesela sem, da ima sončnica toliko delov, o katerih bi lahko dolgo govorili. A mi želimo izpostaviti tri vrednote: trajnostni razvoj, družbeno odgovornost in povezovanje," je dejala.

Po njenem mnenju lahko velike zgodbe nastajajo le z medsebojnim sodelovanjem – tudi na področju mobilnosti. "Tudi vlak potrebuje podporno mikromobilnost, da lahko zaživi. Veseli me, da vsako leto pripeljemo več potnikov na trajnosten način. To je naša zaveza za prihodnost."

Projekt so sicer pred dvema letoma začeli v Grosupljem, pozitiven odziv pa jih je spodbudil k širitvi v druge kraje. "Odločili smo se, da te vrednote razširimo naprej in povežemo občine ob železnici, ki so vredne obiska." Ob tem Rotovnikova dodaja: "Verjamemo, da dobre zgodbe živijo. Zato vas vabimo, da potujete z vlaki, občudujete številne lepote, ki jih ponuja Slovenija."

Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica.

Vrhunec ob Evropskem tednu mobilnosti

Večina sončnic je svoj razcvet dosegla že ob koncu poletja, njihova rumena barvitost pa bo spremljala tudi september. Simbolni vrhunec projekta bo dosežen med Evropskim tednom mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra in se zaključil z dnevom brez avtomobilov.

V tem času bodo sončnice ob železniških progah še posebej izstopale kot živi opomnik, da lahko z majhnimi dejanji sejemo velike spremembe. Postale bodo simbol skupne poti v bolj zeleno, povezano in odgovorno prihodnost.

Trajnost kot pot, ne cilj

Sončnice niso zgolj simbol svetlobe in optimizma. So del naše krajine, podpora opraševalcem ter ključni člen v ohranjanju naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti.Z vseslovenskim projektom v toplih zlato-rumenih odtenkih pri Slovenskih železnicah utrjujejo pot, ki postavlja naravo in odgovornost do okolja v ospredje. Skupina Slovenskih železnic s tem simbolnim dejanjem dodaja nov korak k svojemu cilju – celoviti trajnostni mobilnosti in ogljično nevtralni prihodnosti.

Foto: Gašper Stopar/Občina Ivančna Gorica.