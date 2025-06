Več slovenskih občin se je združilo v akciji, ki bo to jesen krasila Slovenijo

Slovenske železnice skupaj z desetimi občinami po Sloveniji letos sejejo sončnice – medovite rastline, ki simbolično združujejo naravo, ljudi in trajnostno mobilnost. V projektu, ki se je začel simbolno na Svetovni dan čebel, 20. maja, sodeluje deset slovenskih krajev, med njimi tudi Šmartno ob Paki in Velenje. Pobuda z naslovom Sejemo sončno prihodnost s preprostim, a močnim dejanjem – s setvijo sončnic – nagovarja k razmisleku o povezanosti, trajnosti in odgovornosti do skupnega prostora.

Prva setev se je odvila v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Tema krajema so se pridružile še občine Ormož in Dol pri Ljubljani, nato pa tudi Šmartno ob Paki in Velenje. V prihodnjih dneh bodo setve potekale še v občinah Bohinj, Ljubljana, Celje in Medvode. Zakaj prav sončnice? Sončnice so simbol upanja, vztrajnosti in sončne energije – vedno usmerjene proti svetlobi. Prav takšna je tudi vizija Slovenskih železnic, ki s svojimi povezavami gradijo trajnostno prihodnost mobilnosti v Sloveniji. Njihova živo rumena barva prinaša optimizem, povezuje skupnosti in opozarja na pomen lokalne naravne dediščine. A sončnice niso le simbol – so tudi medovite rastline, ki s cvetnim prahom hranijo opraševalce in s tem prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in zdravemu ekosistemu.

Kako so sončno prihodnosti zasejali v Šmartnem ob Paki?

V Šmartnem ob Paki so v projekt Sejemo sončno prihodnost vstopili odločno in brez pomislekov. Župan Janko Kopušar pripoveduje, da so se takoj, ko so videli razpis, prijavili: "Občina Šmartno ob Paki se je brez pomislekov pridružila temu projektu. Ko smo videli razpis, smo se nemudoma prijavili in z veseljem ugotovili, da smo bili izbrani." Zemljišče za setev ni bilo naključno – je neposredno ob železniški progi, ki je s krajem povezana na več ravneh. "Imamo zemljišče ob železniški progi, ki ga lahko namenimo za poselitev sončnic – simbol prihodnosti, medovitih rastlin in značilnosti slovenskega podeželja, kamor sodi tudi naša občina," pove župan.

Železniška povezava ima v občini dolgo zgodovino in velik pomen za vsakdan prebivalcev. "Sodelovanje med Slovenskimi železnicami in našo občino je večplastno že vse od ustanovitve občine," pojasnjuje Kopušar. "Železniška proga, ki poteka skozi Šmartno ob Paki, je za nas izjemnega pomena, saj omogoča prevoz šolarjem, dijakom, študentom in delavcem," dodaja.

Poudari tudi njen zgodovinski pomen in dolgoletna prizadevanja za varnost na progi: "Gre tudi za dediščino – proga ima 130-letno zgodovino. Imeli smo kar 19 nezavarovanih železniških prehodov, ki smo jih skupaj s Slovenskimi železnicami delno zaprli, delno uredili, da so danes bistveno varnejši." Kot pravi župan, se to dolgoletno sodelovanje zdaj odraža tudi v pomembni novi pridobitvi: "Višek tega sodelovanja je novo železniško postajališče, ki povezuje center Šmartnega z osnovno šolo in športnimi igrišči. Uradno bo predano v uporabo čez nekaj dni."

Sončnice v tem kontekstu niso le medovita rastlina, ampak simbol povezovanja in prihodnosti, dodaja. "Vožnja z vlakom pomeni tudi prispevek k trajnostni mobilnosti. Proge po vsej Sloveniji se posodabljajo, ob njih pa bodo v okviru projekta zasajene sončnice." Na koncu župan povabi vse, da si pridejo ogledat, kako sončnice uspevajo ob progi v Šmartnem – in se ob tem zazrejo tudi drugod po Sloveniji: "Vabim vse, da obiščejo Šmartno ob Paki in si ogledajo, kako uspevajo sončnice v našem lepem naravnem okolju. Prav tako pa vabim vse, naj se z vlakom odpravijo tudi v druge kraje po Sloveniji in primerjajo uspevanje sončnic – vsak kraj odraža izjemno lepoto naše domovine."

Kaj bodo od vsega tega imele čebele?

Na dogodku v Šmartnem ob Paki je v imenu Čebelarske družine Šmartno ob Paki spregovoril tudi Franc Šmerc, ki je poudaril pomen, ki ga imajo medovite rastline za naravo – in za skupnost. "Ta dogodek mi veliko pomeni in vesel sem, da me je predsednik pooblastil za zastopanje društva. Na Čebelarski zvezi smo veliko delali na spodbujanju priprave okolja, ugodnega za čebele. Dogodek me je prijetno presenetil – veseli nas, da se je zgodil prav v naši občini."

Setev sončnic vidi kot zelo pomemben korak v pravem trenutku – ne le simbolično, temveč povsem praktično: "Setev sončnic je pomembna, ker cvetijo ravno v najbolj kritičnem obdobju za čebele – takrat, ko potrebujejo cvetni prah za vzrejo zaroda, ki preživi zimo. Mislim, da bo kar nekaj čebel zelo veselih današnje setve." Ob tem doda, da setev ni pomembna zgolj za naravo: "Poleg tega bodo sončnice polepšale okolje ne samo čebelam, temveč tudi nam, prebivalcem Šmartnega ob Paki."

Šmerc pa se ni dotaknil le čebel – spomnil se je tudi lastnih izkušenj z železnico. Njegova pripoved nas popelje desetletja nazaj: "Gimnazijo sem obiskoval v Celju in štiri leta sem se vozil z vlakom. To so bili še časi parnih lokomotiv in 'kavbojskih' vagonov – nepozabna doživetja, ki ne zbledijo z leti."

Tudi danes, kot upokojenec, ostaja zvest železniškemu prevozu: "Tudi zdaj v pokoju se z vlakom rad vozim v Ljubljano – vožnja je udobna in cenovno dostopna, posebej za upokojence in invalide. Pomembno je, da se železnica razvija," še doda Franc Šmerc, ki pozdravlja tudi novo železniško postajo v Šmartnem ob Paki.

Tudi Velenje s sončnicami v znamenju trajnosti

Na dan, ko so sončnice posejali ob železniški progi v Šmartnem ob Paki, je setev potekala tudi v Velenju. Čeprav železniška proga ne poteka neposredno skozi mestno jedro, je bila odločitev o sodelovanju povsem naravna. Podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević je ob tej priložnosti povedala: "Zelo smo ponosni, da so se Slovenske železnice odločile zasaditi sončnice tudi v Velenju – čeprav je železniška proga nekoliko oddaljena. Simbolika sončnic je močno povezana z našim mestom: njihove barve se pojavljajo v naši zastavi, vsaka cvetlica pa simbolizira enega prebivalca – skupaj tvorimo svetlo, močno in trdno skupnost." Sončnice po njenem mnenju nosijo sporočilo, ki presega estetski učinek: "Sončnice nas bodo ponovno opomnile na pomen trajnostnega ravnanja, odgovornosti do okolja in povezanosti z naravo."

Velenje svojo trajnostno naravnanost gradi sistematično že vrsto let. Podžupanja pojasnjuje: "Mestna občina Velenje je že dolgo prepoznana kot zgled na področju trajnostne mobilnosti. Sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti, omogočamo brezplačen mestni prevoz (znani rumeni 'lokalc'), spodbujamo uporabo kolesa in smo bili lani nosilci naziva Evropski zeleni list. To priznanje potrjuje prizadevanja preteklih in sedanjih generacij ter našo zavezanost k trajnostni prihodnosti."

Dodaja tudi evropski kontekst: "Poleg tega smo skupaj z Ljubljano in Kranjem sopodpisniki pobude 100 podnebno nevtralnih mest. Vsaka mala zaveza šteje." Za konec vabi v mesto, ki bo poleti in jeseni živelo tudi v znamenju sončnic: "Velenje bo že s 1. julijem zaživelo s kulturnimi poletnimi dogodki – pripravili bomo kar 450 dogodkov na 40 različnih lokacijah. September je za nas praznični mesec, saj takrat praznujemo dan svojega mesta. Takrat bo mesto zasijalo v polni luči. Vabljeni vsi, da nas obiščete že poleti na Velenjsko plažo ali ob koncu počitnic – pridite pogledat, kako uspevajo sončnice tudi pri nas."

