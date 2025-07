Zaradi izvedbe betoniranja v sklopu nadgradnje osrednje železniške postaje v Ljubljani bo v sredo med 4. in 17. uro veljala popolna zapora severne strani podhoda na postaji oz. bo dostop z Vilharjeve ceste do peronov onemogočen. V tem času bodo potniki do peronov lahko dostopali le z juga, torej z Masarykove ceste in Trga OF.

Za potnike in pešce, ki uporabljajo trenutni povezovalni podhod, je tako predvidena obvozna pot prek Dunajske ceste in Trga Osvobodilne fronte (OF), ki potnikom in pešcem podaljša dostop iz smeri Vilharjeve do Masarykove ceste ter obratno za približno 15 minut, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Za pot od Vilharjeve ceste do peronov boste potrebovali približno 15 minut. Foto: Slovenske železnice

Na železniški postaji, Vilharjevi in Masarykovi cesti bodo v času zapore po napovedih SŽ prisotni predstavniki družbe, ki bodo usmerjali potnike in pešce, da bo pot na perone čim bolj jasna in varna.

Vlaki bodo vozili kot običajno

Zapora je v sklopu temeljite prenove osrednjega slovenskega železniškega vozlišča potrebna zaradi izvedbe betoniranja pri gradnji novega sodobnega podhoda pod železniško postajo. Dela medtem ne bodo vplivala na potek vlakov, ki bodo vozili kot običajno.

Gradnja nove nadgrajene železniške postaje v Ljubljani je sicer v polnem teku. Medtem ko novi podhod obliko dobiva že nekaj časa, je podobo že začel dobivati tudi bodoči nadhod nad postajo, kjer bo tudi osrednja postajna dvorana.

Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec julija 2026.