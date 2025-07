Pomembna novost za pešce in kolesarje v podhodu pod Vilharjevo cesto

Dostop do podhoda pod Vilharjevo cesto v Ljubljani prek stopnišča na južni strani zaradi gradbenih del trenutno ni mogoč, zato so pešci in potniki preusmerjeni na vhod na severni strani objekta, so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Začasna ureditev bo veljala predvidoma do začetka leta 2026.