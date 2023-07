Velike spremembe na pomembni ljubljanski cesti

Po več mesecih načrtovanja se izrisuje dokončna rešitev za prometno omrežje na območju potniškega centra Ljubljana, kjer bodo zrasli nova železniška in avtobusna postaja, poslovno-stanovanjski kompleks Emonika in velika poslovna stavba Vilharia. Največje novosti bodo na Vilharjevi cesti, ki naj bi bila na enem delu enosmerna.

Prometni obroč okrog ljubljanskega potniškega centra, ki zajema podvoza na Dunajski in Šmartinski cesti, Masarykovo in Vilharjevo cesto ter trg OF, bo v prihodnjih nekaj letih doživel velike spremembe. Dela naj bi se začela že to poletje, in sicer na podvozu na Dunajski cesti, ki ga bodo morali zaradi širitve in posodobitve železniške proge nad njim poglobiti za skoraj pol metra. Pričakovati je obsežne zapore in velike preglavice, saj je najbližja alternativa temu podvozu šmartinski podvoz, kjer že danes redno nastajajo zastoji.

Nasproti avtobusne postaje na Vilharjevi cesti le enosmerno

Že dalj časa je jasno, da bo občina zaradi gradnje Emonike in nove železniške postajne dvorane nad tiri morala širiti tudi Trg OF in Masarykovo cesto, ki naj bi ju spremenili v štiripasovnico z rumenimi pasovi za javni potniški promet.

Več neznank pa je povezanih z Vilharjevo cesto, ob kateri bo med drugim stala tudi nova avtobusna postaja. Idealno bi bilo, če bi tudi to cesto spremenili v štiripasovnico z rumenimi pasovi, a prostora je premalo, da bi bilo to izvedljivo brez obsežnih rušitev.

Zato so projektanti za Vilharjevo cesto več mesecev iskali alternativno, ki, kot zaenkrat kaže, gre v smeri deloma enosmernega prometa. Po načrtu, ki so ga na Slovenskih železnicah nedavno razkrili ob predstavitvi gradnje nove avtobusne postaje, bi promet enosmerno tekel v smeri od Dunajske proti Šmartinski cesti na približno 200-metrskem odseku pred avtobusno postajo.

Foto: Slovenske železnice

To bi za avtomobiliste pomenilo, da bi se iz smeri Šmartinske ali Topniške ceste po Vilharjevi cesti lahko peljali le do križišča z Železno cesto, ne pa tudi naprej do Dunajske ceste. Na račun teh sprememb bodo na občini pridobili prostor za rumeni pas za javni potniški promet, ki pa bo na Vilharjevi (drugače kot na Masarykovi) urejen le v smeri od zahoda proti vzhodu.

Sprva ni bilo načrtovano, da bo nasproti nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti promet tekel enosmerno. Avtomobil, ki na sliki vozi proti Dunajski cesti, po novi ureditvi tja ne bi smel zapeljati, temveč bi moral pred tem zaviti desno na Železno cesto. Foto: Slovenske železnice

Kljub temu naj bi to bila dovolj dobra rešitev za prometno napajanje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti, sploh če vemo, da je po novem načrtovan tudi južni terminal pri stari stavbi železniške postaje ob Trgu OF, ki bo namenjen mestnemu potniškemu prometu in bo tako razbremenil glavno avtobusno postajo.

Ker bo zaradi novega enosmernega odseka na Vilharjevi cesti prekinjena povezava vzhod-zahod od Šmartinske proti Dunajski cesti, bo več prometa gotovo prevzemala Linhartova cesta, ki jo nameravajo na ljubljanski občini razširiti v štiripasovnico. Ponudbe izvajalcev so na občini že odprli, zdaj jih čakajo še pogajanja z njimi.

Podhod je treba v največji meri izkoristiti

V okviru gradnje na železniški postaji Ljubljana bodo na direkciji za infrastrukturo razširili tudi obstoječi podhod pod tiri, kjer bo po novem urejena dvosmerna kolesarska steza.

Podhod pod železniškimi tiri naj bi razširili in v njem uredili dvosmerno kolesarsko stezo. V Ljubljanski kolesarski mreži predlagajo, da se razširi tudi del podhoda pod Vilharjevo cesto, tako da bi lahko tudi tam uredili tako kolesarsko stezo. Foto: Slovenske železnice

Ker bo občina prenavljala tudi vse ceste v okolici, v Ljubljanski kolesarski mreži pozivajo, naj poskrbijo za čim boljše kolesarske povezave, da bo v največji meri izkoriščen potencial novega podhoda.

»Žal ugotavljamo, da trenutni načrti kažejo necelovit pristop k urejanju kolesarskega dostopa, zlasti na severni strani, kjer se ohranja obstoječo situacijo. Menimo, da ni sprejemljivo, da severna stran ostane v obstoječem stanju, saj je servisna cesta do Vilharjeve ceste prestrma za kolesarje in ni v skladu s pravilniki, klančina pod Vilharjevo cesto (do Železne ceste) pa s 180-stopinjskim zavojem in prevelikim naklonom ni ustrezna. Nujna je enotnost rešitve tako na južni kot severni strani železniške postaje,« poudarjajo v Ljubljanski kolesarski mreži.

Zato predlagajo, da se za kolesarje tako na severni kot na južni strani Vilharjeve ceste uredita spiralni klančini do podhoda (ta je recimo predvidena na Masarykovi cesti na južni strani), da se z razširitvijo podhoda podaljša dvosmerna kolesarska steza pod Vilharjevo cesto, da se že v podhodu uredi povezava do velike kolesarnice pod novo avtobusno postajo in da se na vseh vhodih železniške in avtobusne postaje zagotovi dovolj veliko število (po možnosti pokritih) stojal za kolesa.

Na ljubljanski občini pravijo, da se tako z direkcijo za infrastrukturo, ki je investitor v novo železniško postajo, kot s Slovenskimi železnicami, ki bodo financirale gradnjo nove avtobusne postaje ob Vilharjevi ulici in južnega terminala na Trgu OF, usklajujejo tudi o najboljših rešitvah za kolesarje, a da končne rešitve še niso uskladili. Prav tako po njihovih besedah niso dorečene vse podrobnosti prometne ureditve na Vilharjevi cesti, ki naj bi jo javnosti predstavili septembra.