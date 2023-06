Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Direktorica SŽ-Potniški promet Darja Kocjan in direktor prodaje za srednjo in vzhodno Evropo v podjetju Stadler Željko Davidović sta ob navzočnosti premierja Roberta Goloba in infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek danes podpisala pogodbo za nakup 20 novih potniških vlakov. Nekaj manj kot 150 milijonov evrov vreden posel bo po navedbah SŽ omogočil dvig kakovosti storitev v železniškem potniškem prometu.

Nove potniške garniture švicarskega proizvajalca Stadler bodo imele dizelski pogon z možnostjo naknadne elektrifikacije. Pogodbena vrednost za 20 garnitur je 148,3 milijona evrov, prve dobave pa so predvidene za leto 2025.

Slovenske železnice (SŽ) so prvo fazo prenove voznega parka sklenile septembra lani, ko so prevzele zadnjega od 52 novih Stadlerjevih vlakov. Odtlej po slovenskih tirih vozi 21 enonadstropnih električnih vlakov flirt, deset dvonadstropnih električnih vlakov kiss in 21 enonadstropnih dizelskih vlakov flirt.

Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je dejal, da so v nakup novih potniških garnitur vložili skoraj pol milijarde evrov.

Novi vlaki bodo vozili tudi v Avstrijo

Nove potniške garniture bodo klimatizirane, imele bodo sodoben informacijski sistem za obveščanje potnikov in brezžični internet. V vsaki garnituri bosta dva toaletna prostora, od katerih bo eden večji, s previjalno mizo in prilagojen za invalidski voziček. Omogočale bodo vožnjo s hitrostjo do 140 kilometrov na uro.

Novi vlaki naj bi vozili po regionalnih neelektrificiranih progah po Sloveniji – takšni sta recimo kamniška in dolenjska proga – ter po Hrvaški in Avstriji do postaj Beljak, Celovec, Gradec in Pliberk.

Mes je povedal, da je cilj SŽ letno število prepeljanih potnikov do leta 2026 s trenutnih 15 milijonov podvojiti na 30 milijonov, kar se mu zdi uresničljivo, saj so število potnikov v zadnjih letih že povečali za okoli dva milijona.

"Z novimi voznimi redi bodo vzpostavili pogostejše povezave. To se bo intenzivno poznalo v letih 2024 in 2025. Poskušamo slediti investicijam v železniško infrastrukturo," je poudaril Mes.

Kjer infrastruktura ne bo omogočala skrajševanja potovalnih časov, bodo po njegovih besedah uvajali druge ukrepe, na primer direktne vlake, kar se bo do leta 2025 zgodilo na relaciji med Ljubljano in Celjem, ki bi jo lahko vlaki prevozili v 90 minutah. "Če bi želeli potovalni čas še skrajšati, bo potrebna gradnja novih odsekov, a tega država še ne načrtuje," pravi Mes.

Naložbe v infrastrukturo dvignili za polovico

Predsednik vlade Robert Golob je ob podpisu pogodbe za nakup novih potniških vlakov Slovenskim železnicam naložil, da vse sile usmerijo tudi v to, da tovorni promet s cest čim prej preusmerijo na železnice. "Stanje na cestah je žal katastrofalno. Tovorni promet je treba umakniti s cest in edina rešitev je preusmeritev na železnico," je poudaril.

Vlada bo po njegovih besedah SŽ pomagala z investicijami v železniško infrastrukturo in drugimi ukrepi, ki jim jih bodo predlagali. "Vlak je prevozno sredstvo prihodnosti. Investiramo na obeh koncih: tako v prevozna sredstva kot v infrastrukturo. Če smo lani v omrežje investirali 300 milijonov, bomo letos investirali 470 milijonov evrov," je še povedal Golob.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da se bodo naložbe v omrežje obrestovale šele čez nekaj let, medtem pa je potnike prosila za potrpežljivost, saj zaradi del prihaja do zamud in nadomestnih prevozov.