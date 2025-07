Adijo, zelo ugodne vikend vozovnice slovenskega javnega potniškega prometa!

Prejšnji teden je vlada sprejela uredbo, s katero se že s 1. avgustom višajo cene enkratnih, dnevnih, tridnevnih in tedenskih vozovnic integriranega javnega potniškega prevoza v Sloveniji. Ob tem niso pretirano poudarili, da se bodo dozdajšnje vikend enkratne vozovnice podražile na več kot trikratnik dozdajšnje cene.

Sprememba uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu predvideva podražitev cen enkratnih, dnevnih, tridnevnih in tedenskih vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), s katerimi lahko potniki za prevoz na izbrani relaciji uporabljajo vlak, avtobus ali kombinacijo. Sprememba velja od 1. avgusta.

Vsakodnevnim potnikom brez sprememb

S sprejeto uskladitvijo vlada po navedbah pristojnega ministrstva ohranja realno vrednost prihodkov od prodanih vozovnic, ki so poleg državnega proračuna pomemben vir za pokrivanje stroškov izvajanja in nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa.

V poletnem času je največje povpraševanja po enkratnih vozovnicah IJPP. Foto: Gaja Hanuna

Ob tem vlada, prevozniki in Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) poudarjajo, da se za redne potnike ne bo spremenilo nič, saj cene mesečnih in letnih vozovnic ostajajo nespremenjene.

Pozor pri nakupu vozovnic pri vozniku ali sprevodniku

Cenik IJPP uporabljajo avtobusni prevozniki za izdajo svojih vozovnic, tudi takšnih, ki ne omogočajo kombiniranja potovanja z vlaki. Toda, pozor: vozovnice, kupljene pri vozniku avtobusa ali sprevodniku vlaka, veljajo samo na tisti vožnji in jih ni mogoče kupiti za druge relacije.

Za potovanje izključno z vlakom je mogoče kupiti vozovnice tudi po ceniku Slovenskih železnic (potnik izbere tarifo ob nakupu), ki pa je praviloma malenkostno nižji. V vsakem primeru pa morajo – razen imetniki mesečnih in letnih vozovnic – v notranjem prometu doplačati še 1,50 evra za vsako smer vožnje z vlakom višjega ranga (MV – mednarodni vlak, IC – InterCity, EC – EuroCity, EN – EuroNight) oziroma tri evre za vlak ICS (InterCity Slovenija).

Za potovanja izključno z vlaki so na voljo tudi vozovnice po tarifi Slovenskih železnic, ki ob spremembi vozovnic IJPP 1. avgusta ostaja enaka. Foto: Srdjan Cvjetović

Kako je deloval dosedanji cenik IJPP

Dozdajšnji cenik enkratnih vozovnic IJPP je predvideval 1,30 evra za vožnjo do pet kilometrov, nato pa 40 centov več za vsakih začetih pet kilometrov do 12,90 evra za razdalje od 146 do 150 kilometrov, za daljše razdalje pa 13 evrov. Pri vseh cenah, ko je dosežena kapica, postane vozovnica veljavna za celotno območje Slovenije.

Za dvakratnik te cene, vendar največ 15 evrov, je uporabnik dobil pravico do neomejene dnevne uporabe avtobusa in vlaka na izbrani relaciji.

Cenik IJPP, ki je začel veljati 1. junija 2023, bo prenehal veljati s koncem julija. Foto: DUJPP, zajem zaslona

Kaj prinaša novi cenik IJPP

V novem ceniku je za enosmerno vožnjo do pet kilometrov treba po tarifi IJPP plačati 1,50 evra, za vsakih naslednjih začetih pet kilometrov pa še po 50 centov več. To pomeni, da je za vožnjo na razdalji med 146 in 150 kilometri po novem treba odšteti 16 evrov, za daljše relacije pa je pavšalna cena 16,50 evra.

Dvakratnik cene na izbrani relaciji še vedno zagotovi dnevno vozovnico na tej relaciji, cena takšne vozovnice pa je omejena na 18 evrov. Vse omenjene spremembe predstavljajo podražitev okrog 20 odstotkov.

Novi cenik IJPP velja od 1. avgusta 2025. Foto: DUJPP, zajem zaslona

Ali ste opazili? Vikend vozovnice zdaj bistveno dražje.

Medtem ko so se objave pristojnih in s tem tudi pozornost medijev usmerile na spremembo osnovnega cenika, je pod površjem ostala največja sprememba tega cenika. Ta bo prizadela predvsem uporabnike, ki za svoje izlete in potovanja po Sloveniji ob koncih tedna in praznikih uporabljajo javni prevoz.

Cenik IJPP namreč predvideva tudi vikend vozovnice, ki veljajo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dozdajšnje vikend vozovnice so predvidevale 75-odstotni popust glede na ceno enkratne vozovnice IJPP, po novem pa bo ta popust samo še 25-odstotni. Torej ne le da se bo osnovna cena vseh neterminskih vozovnic IJPP povišala za približno petino, tudi popust ob koncu tedna bo zdesetkan na komaj tretjino.

Cenik IJPP predvideva tudi vikend vozovnice, ki veljajo ob sobotah, nedeljah in praznikih – in ravno pri teh je velika sprememba. Foto: Ana Kovač

Razlike, ki jih boste občutili – do zdaj 2,20, po novem 8,20 evra

Konkretno povedano: na razdalji med 96 in sto kilometri je enosmerna vikend vozovnica IJPP do zdaj stala 2,20 evra, po novem bo pa kar 8,20 evra – skoraj štirikratnik! Še več primerov razlik lahko preverite sami s primerjavo obeh cenikov (na fotografijah).

Tudi pri vikend vozovnicah velja kapica na povratno oziroma dnevno vozovnico IJPP – ta je bila do zdaj 6,50 evra na razdaljah nad 150 kilometrov, po novem bo kapica 13,40 evra, a je ta zdaj dosežena že pri razdaljah nad 75 kilometrov.

Z otrokom do 15. leta do velikega družinskega odpustka

Ob branju teh vrstic se zagotovo pojavi pomislek, da bodo še tiste (redke) družine, ki so za svoje izlete po Sloveniji ob koncih tedna in praznikih uporabljale javni prevoz, zdaj zaradi čiste ekonomske logike presedlale (nazaj) na avtomobile, a so pristojni tokrat le pomislili tudi na to.

V ceniku IJPP se je namreč pojavila družinska vozovnica, ki je dnevna vozovnica za ves avtobusni in železniški javni prevoz po Sloveniji z izjemo mestnih prevozov. Za pet oseb je cena 15 evrov, za deset pa 30 evrov, a ima ta zelo ugodna vozovnica en pogoj: najmanj en potnik v tej skupini mora biti otrok do 15. leta.

Nova družinska vozovnica IJPP zagotavlja velik popust skupini petih ali desetih potnikov, v kateri pa mora biti vsaj en potnik otrok do 15. leta. Foto: Shutterstock

Nimate otrok do 15 let? Za aktivni konec tedna morda izberite tridnevno vozovnico.

To preprosto pomeni, da bodo morali vsi, ki imajo že odrasle otroke ali jih sploh nimajo, po novem ob koncih tedna plačati precej več kot do zdaj in veliko več kot tisti, ki bi se z novo družinsko vozovnico lahko vozili z vlaki in avtobusi po vsej Sloveniji celo za pičle tri evre na dan ali za več kot pol ceneje kot do zdaj.

Spomnimo, neomejena dnevna vikend vozovnica IJPP za posameznika bo po novem 13,40 evra, a je v tem primeru za vikend pohajkovanja, zlasti če je predhodni petek ali naslednji ponedeljek praznik, še ugodnejša tridnevna vozovnica IJPP, ki se izplača že na relacijah nad 40 kilometrov, saj je zanjo treba odšteti 22 evrov.

Kdo si zasluži podporo slovenskih davkoplačevalcev?

S spremembo so želeli zajeti tiste vozovnice, ki so zlasti v poletnem času najbolj iskane.

S tem naslavljajo tudi pomisleke nekaterih, da so do zdaj močno subvencionirane vikend vozovnice na voljo vsem, kar pomeni, da se z denarjem slovenskih davkoplačevalcev krijejo razlike tudi tistim, ki v slovensko davčno blagajno prispevajo malo ali nič, a bodo ob koncih tedna in praznikih nasrkali tudi tisti, ki pridno plačujejo vse slovenske davke.

Daleč smo še od Švice, še dlje od Luksemburga

Avstrija in Švica na primer poznata plačljive letne izkaznice, s katerimi potniki pridobijo pravico do znatnega (praviloma polovičnega) popusta na javni prevoz (z izjemo mestnega). To je idealna rešitev za tiste, ki se ne vozijo vsak dan v službo ali šolo, a še vedno razmeroma pogosto uporabljajo javni prevoz, zlasti na različnih relacijah.

Verjetno pa bo še veliko vode preteklo, preden bo Slovenija dosegla tak standard, da bo lahko zagotovila povsem brezplačen javni prevoz po vsej državi. No, bodimo natančni, če si v Velikem vojvodstvu Luksemburg zaželite potovati v prvem razredu vlakov, boste edino to razkošje morali plačati tri evre na dan potovanja ne glede na relacijo.

Javni potniški promet v Luksemburgu je za vse povsem brezplačen (izjema je vožnja v prvem razredu medkrajevnih vlakov, kjer je predvideno skromno plačilo). Foto: Shutterstock

Siol.net s prispevki v tematskem sklopu Aktivno državljanstvo predstavlja poglobljene vsebine, tematike in procese, da lahko državljani sprejemajo informirane odločitve o svojem življenju in delovanju družbe, katere del so. Tako se krepi poznavanje demokratičnih procesov in demokracije nasploh. Brez kakovostnih, verodostojnih in preverjenih informacij, ki jih zagotavljajo mediji, kot je Siol.net, državljani težko soustvarjamo demokratično družbo.