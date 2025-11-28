Zadnji novembrski konec tedna v Slovenijo prihaja čarobna praznična atmosfera – od bleščečih prižigov lučk do strašljivih parkeljnov, koncertov in sejmov, ki vabijo na druženje, nakup daril ter ponujajo številne glasbene užitke. Na Siol Dogodkih smo pripravili izbor najbolj doživetih dogodkov, ki bodo ogreli tako srce kot dlani in poskrbeli za čarobne trenutke za vse generacije.

Prižig lučk v Ljubljani

Foto: Ana Kovač V petek, 28. novembra, se v Ljubljani zares začne najlepši čas leta. Mestne ulice bodo ob 17h zasijale v tisočerih lučkah, Prešernov trg pa bo poln glasbe, pričakovanj in skupnega odštevanja do trenutka, ko se prižge praznična okrasitev. Dogodek bo povezoval generacije, v mesto pa prinesel toplino, nasmehe in pravo decembrsko prešernost. Idealno za vse, ki želite začutiti utrip prazničnega srčnega mesta.

Grajski praznični sejem Ljubljana

Foto: Ana Kovač Na Ljubljanskem gradu bo vse od 28. novembra do 6. januarja 2026 praznični sejem znova očaral s toplimi napitki, prijetnimi vonjavami cimetovih dobrot, izbranimi vini in peninami ter praznično linijo Friderikovih izdelkov. Dvorišče bo oživelo v čarobni atmosferi, polni fotokotičkov in decembrskega razpoloženja. Posebnost sejma so lesene jaslice v naravni velikosti, umetniško delo Mira Rismonda, ki jih lahko obiščete v grajski kapeli.

Praznični sejmi v Ljubljani

Staro mestno jedro Ljubljane bo kot vsako leto bogato obarvano s stojnicami, ki ponujajo modne dodatke, izdelke slovenskih ustvarjalcev, ročna dela, kulinarične dobrote, sladice, med in praznične spominke. Obiskovalce bo grela pestra gostinska ponudba – od kuhanega vina in toplih čajev do jedi z žara in drugih sezonskih prigrizkov. Sprehod med stojnicami je popoln uvod v praznično nakupovanje.

Smučarski sejem rabljene opreme

Ta konec tedna lahko svojo zimsko opremo osvežite ali prodate na smučarskem sejmu rabljene opreme pod šotorom v športnem parku na Vrhniki (ob drsališču). Sprejem opreme bo potekal v petek popoldne in soboto dopoldne, možna pa je tudi komisijska prodaja. Dogodek je idealna priložnost za vse, ki se želite ugodno pripraviti na zimsko sezono. Vstop je brezplačen, zato je sejem prijazen tako do družin kot do športnih navdušencev. Foto: STA

Vinska pot v rovih pod starim Kranjem

V najdaljši vinski kleti v rovih pod starim Kranjem bo mogoče okušati najboljša vina vseh slovenskih vinorodnih področij. Degustacije bodo spremljali sirni, krušni in mesni izdelki, pa tudi oljčna olja ter sladke in slane dobrote. Dogodek obiskovalcem približa kulturo vina in odlično priložnost ponuja tudi za izbiro božičnih daril. Rovi pod mestom pa poskrbijo za prav posebno, skrivnostno kuliso, so zapisali organizatorji.

Glasbeni program na Pogačarjevem trgu

Pogačarjev trg v Ljubljani tudi letos obljublja energičen in razgiban glasbeni program. Oder bo združeval pop, rock, narodno-zabavne ritme in tribute nastope, ki bodo poskrbeli za pravo praznično vzdušje. Dogodek je odlična izbira za druženje s prijatelji in ples pod prazničnimi lučkami. Vstopnine ni, kar dogodek naredi še bolj privlačen.

Ognjeni spektakel – Srečanje parkeljnov v Podkorenu

Foto: Matic Prevc/STA V Podkorenu vas čaka eden najbolj spektakularnih dogodkov leta – sprevod več kot 500 parkeljnov s treh dežel. Strašljivi, mogočni in dih jemajoči bodo ustvarili vzdušje, ki ga ne boste nikoli pozabili. Dogodek začne skrivnostna ognjena otvoritev, ki ostaja presenečenje, večer pa se nadaljuje s koncertom legendarnih Šank Rock. Tradicija in mistika se prepletata v nepozabni noči pod Lipo.

Slavnostni koncert ob 80-letnici Big Banda RTV Slovenija

V Cankarjevem domu bo ob 80-letnici nastopil Big Band RTV Slovenija skupaj s svetovno znanim saksofonistom Chrisom Potterjem. Štiri desetletja jazzovske tradicije se bodo spojila z vrhunsko virtuoznostjo gosta, kar obljublja glasbeni večer izjemne kakovosti. Obisk koncerta je poklon slovenski jazz zgodovini in priložnost za doživetje vrhunskega glasbenega spektakla.

Prižig lučk v Portorožu in Piranu

Morje zimskih doživetij se začne s prižigom lučk v obeh obmorskih mestih. Obiskovalce bodo ogreli legendarni Čuki, ki vedno poskrbijo za energično odprtje prazničnega časa. Portorož, Piran, Lucija in podeželje se bodo povezali v bogato zimsko zgodbo, polno glasbe, svetlobe in obmorskega decembrskega čara. Dogodek je idealen pobeg na morje s prazničnim pridihom.

Tradicionalni prižig lučk v Alpski vasici in koncert skupine Vzrock

Foto: arhiv naročnika Kranjska Gora bo 29. novembra zasijala v čudovitih prazničnih barvah in odprla vrata svoje pravljične Alpske vasice. Obiskovalce čakajo stojnice, božični vonji in prijetna glasba, za katero bo poskrbela skupina Vzrock. Otroci bodo lahko ustvarjali v Božičkovi delavnici, pisali pisma in sodelovali v animacijah palčkov. Popoln družinski izlet v pravljično alpsko atmosfero.

Koncert Tanje Žagar: Zaljubljena v življenje

Foto: Ana Kovač Tanja Žagar bo s karizmo, energijo in svojo iskreno glasbeno zgodbo navdušila občinstvo na koncertu, ki nosi naslov Zaljubljena v življenje. Gre za izrazito osebno glasbeno doživetje, ki spremlja tudi njene življenjske preizkušnje. Pevka, znana po izjemnem šovu in vokalni moči, obljublja večer poln čustev in dobrih vibracij. Ljubitelji slovenske zabavne glasbe tega ne boste želeli zamuditi.

Koncert Jana Plestenjaka

Jan Plestenjak se vrača domov v domačo Škofjo Loko. Foto: Mediaspeed V rodno Škofjo Loko se vrača eden največjih slovenskih glasbenih ustvarjalcev – Jan Plestenjak. Njegovi koncerti so sinonim za vrhunsko produkcijo, čustveno nabite trenutke in preplet največjih balad ter energičnih hitov. Z novimi skladbami z najnovejšega albuma bo večer še bolj poseben. Romantično in glasbeno doživetje, ki je vedno razprodano – zato pohitite.

Praznične luči bodo prižgali tudi v Velenju in Celju

Na Titovem trgu se bo zadnjo novembrsko nedeljo začel Čarobni december 2025, ko bo zasijala novoletna jelka in vsa mestna razsvetljava. Obiskovalce bo spremljala praznična glasba, kulinarična ponudba ter koncert zasedbe FaušDur pred velikim prižigom lučk. Dogodek je namenjen skupnemu slavju začetka prazničnega meseca v prijetnem velenjskem vzdušju.

Praznični dogodki se bodo od 29. novembra do 6. decembra odvili tudi v knežjem mestu v Celju.

Koncert s Slakovo glasbo

V Športni dvorani Železniki bo zazvenela brezčasna Slakova glasba, ki jo bodo izvedli številni priznani glasbeniki. Koncert obuja vrednote ljubezni, prijateljstva in topline, ki jih nosijo Slakove melodije. Večer bo oplemeniten s presenečenji ter izbranimi gosti, ki bodo ustvarili ganljivo glasbeno izkušnjo. Dogodek je srčen poklon mojstru slovenskega narodno-zabavnega izročila.

Koncert Nina Ošlaka – Sr(e)čni momenti

Festivalna dvorana v Ljubljani bo v soboto, 30. novembra, gostila Nina Ošlaka, priljubljenega avtorja in pevca, ki pripravlja večer sreče, emocij in srčnosti. Njegove uspešnice, med njimi Med nama in Nekaj je na tebi, bodo zasijale v spremljavi razširjene zasedbe glasbenikov. Posebni gostje bodo nastopu dodali vizualni in glasbeni čar. Dogodek je ustvarjen za vse, ki iščete večer pristne glasbene topline.

