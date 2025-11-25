Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

božič prazniki prazniki ingverjevi piškoti piškoti čarobni december čarobni december recept

Ti okusni piškoti bodo popestrili čarobni december

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

December je že skoraj tu, zato je čas, da zavihamo rokave, si nadenemo predpasnik in se lotimo peke prazničnih dobrot. Med njimi so tudi ingverjevi piškoti, ki jih marsikdo vsako leto znova nestrpno pričakuje. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept za klasične ingverjeve piškote, ki vam bodo zagotovo uspeli.

Sestavine: 

  • 500 gramov bele moke, 
  • ½ žličke pecilnega praška, 
  • 2 žlički cimeta v prahu, 
  • 1 žlica ingverja v prahu, 
  • ½ žličke muškatnega oreščka v prahu, 
  • ½ žličke klinčkov v prahu, 
  • ½ žličke janeža v prahu, 
  • ½ žličke kardamoma v prahu, 
  • 140 gramov masla sobne temperature, 
  • 150 gramov rjavega sladkorja, 
  • 180 gramov medu, 
  • 1 jajce. 
@bromabakery

have you ever made something so adorable you just have to bite its head off? 🤗 meet these soft and chewy ginger bread men: the perfect addition to your holiday baking list. full recipe on my blog and in my bio!

♬ original sound - Broma Bakery

Postopek:  

Priprava suhe mešanice: 

V večji posodi zmešajte moko, pecilni prašek, cimet, ingver, muškatni orešček, klinčke, janež in kardamom. Suhe sestavine dobro premešajte, da se začimbe enakomerno porazdelijo. 

Mešanje masla in sladkorja: 

V drugi posodi penasto stepite maslo sobne temperature in rjavi sladkor. Mešajte toliko časa, da nastane svetlejša, puhasta masa. 

Dodajanje medu in jajca: 

K masleni mešanici dodajte še med in jajce ter znova dobro zmešajte, da dobite gladko, enotno zmes. 

Združevanje mokrih in suhih sestavin: 

Suhe sestavine postopoma dodajajte mokrim. Mešajte z lopatko ali kuhinjskim robotom, dokler ne nastane mehko, nekoliko lepljivo testo. 

Hlajenje testa: 

Testo oblikujte v kepo, ga zavijte v folijo za živila in vsaj za 1 uro postavite v hladilnik. Ohlajeno testo se bo namreč lažje valjalo in izrezovalo. 

Priprava na peko: 

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija ter obložite pekač s papirjem za peko. 

Valjanje in oblikovanje: 

Testo razvaljajte na rahlo pomokani površini na debelino približno 4–5 milimetrov. Iz testa z modelčki izrezujte poljubne oblike. 

Peka: 

Piškote razporedite po pekaču, med njimi pustite nekaj prostora. Pecite približno 10 minut oziroma dokler rahlo ne porjavijo po robovih. 

Hlajenje: 

Piškote po peki pustite na pekaču še 5 minut, nato jih previdno prestavite na rešetko, da se popolnoma ohladijo. 

Shranjevanje in uživanje: 

Ko so piškoti ohlajeni, jih shranite v kovinsko škatlo. Čez dan ali dva postanejo še bolj aromatični in mehki. 

piškoti | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

božič prazniki prazniki ingverjevi piškoti piškoti čarobni december čarobni december recept
