Imamo recept za najbolj puhaste in okusne cimetove rolice

Sladica, ki v zimskih in jesenskih dneh še posebej izstopa, so vsekakor cimetove rolice. Vsako leto znova s svojim vonjem prevzamejo kuhinjske prostore in navdušijo vsakega, ki jih preizkusi. Priprava ni zahtevna, potrebna je predvsem potrpežljivost, ki poskrbi, da lahko testo v miru vzhaja.