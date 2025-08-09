Oven

Trenutno imate povečan čut za intuicijo. Zanesite se nanj in pomagajte prijatelju, ki se ravno pripravlja na nek nov projekt ali odhaja na potovanje. Če ste zaskrbljeni zanj, mu povejte, kaj čutite in kakšni so vaši strahovi. To ste mu dolžni povedati. Več podrobnosti, boljše bo zanj. Morda ste to sanjali, morda imate le slab občutek, zaupajte se mu.

Bik

Vaš občutek za večje finančne podvige se še stopnjuje, krepi – izkoristite ga. Preberite nekaj finančnih časopisov, preglejte internetne strani in nadgradite svoje znanje o tem, kaj lahko storite s svojim denarjem. Posvetujte se s prijateljem, ki se ukvarja s finančnimi zadevami in vam lahko pove, kako bi bilo najbolje ravnati.

Dvojčka

Kljub težavnemu začetku dneva boste že popoldan spet začutili pozitivno energijo in zagnanost. Zvečer bo lahko prišlo do manjšega konflikta, a naj vas ta ne vrže iz tira. Dan bo idealen, da nekomu izpoveste tisto, kar čutite. Ko se boste enkrat izpovedali, boste lažje zadihali in se boste tudi bolje počutili.

Rak

Dan se bo odvijal v znamenju gibanja in napredka. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe in vi se boste tega močno razveselili, saj ste v preteklih dneh že skoraj obupali. Končno boste želi sadove vašega truda in vztrajnosti. Zvečer pa si le privoščite sprehod z najboljšim prijateljem in se sprostite.

Lev

Če ne stojite z nogami trdno na tleh, tvegate, da boste zamudili nekaj posebnega. Pomembno je biti trdno na tleh, ne popuščajte svojim čustvom. Od časa do časa so vaši občutki tisti, ki vas vodijo skozi življenje. Danes pa razmišljajte s svojo glavo, ne s srcem. Premislite o neki zadevi in ravnajte premišljeno.

Devica

Prvi korak k uresničitvi vizije je zamisel. Premislite, česa si najbolj želite – izguba kilogramov, menjava službe ali zmenek z osebo, ki vam je všeč. V mislih si ustvarite popolnoma čisto sliko o izpeljavi tega cilja. Naredite si načrt, tako boste lažje uspeli. Ne dovolite dvomom, da bi vstopili v vaš načrt. Naj vas ne bo strah.

Tehtnica

Danes bo popoln dan za preživljanje časa s prijatelji. Lahko boste prišli tudi do novih spoznanj in poznanstev. Nekomu boste pomagali z dobrimi nasveti v zvezi z zdravjem. Tudi sami boste prosili za nek nasvet, saj se vam zadnje čase zdi, da nikogar več ne razumete in obratno. Morda pa bi se morali z ljudmi samo odkrito pogovoriti.

Škorpijon

Ne dovolite ostalim, da bi vas podcenjevali. Znanje ni samo to, kako izobraženi ste. Vaše mnenje je pomembno. Ko ga boste izrazili, bodo tudi ostali to spoznali. Danes boste lahko s pravim načinom poskrbeli za velike premike in spremembe. Drugi vas bodo začeli poslušati in spoštovati.

Strelec

Napoved za danes je zelo dobra. Odnosi bodo odlični, prav tako boste izjemno družabni. Proti večeru lahko pričakujete druženje s prijatelji. Zabava vam zagotovo ne bo ušla. Čaka vas razumevanje v vseh odnosih, saj boste ljudi okoli sebe navduševali s svojim humorjem. Na področju dela boste polni idej. Vzemite si čas zase in za trenutek odmislite delo!

Kozorog

Danes bo eden težjih dni za vas. Transformacija v zvezdah se bo odražala na počutju. Počasi bo viden premik naprej, tako na ljubezenskem področju kot na službenem. Če imate težave z določeno osebo na delovnem mestu, premislite, kako lahko izboljšate vajin odnos. Danes razmislite o tem, kaj pravzaprav želite.

Vodnar

Končno boste dobili vse odgovore, ki ste jih želeli izvedeti že dolgo nazaj. Trenutno ste bili zelo obremenjeni z delom, zato pazite na to, koliko časa in pozornosti boste namenili bližnjim. V primeru, da si za najbližje niste vzeli dovolj časa, se bodo prepiri lahko pojavili že danes. Premislite o prioritetah, ki si jih postavljate.

Ribi

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Kljub temu pa dobro premislite, preden boste naredili naslednji korak. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec.