"First minute" Kreta: počitnice, raziskovanje in zabava do 30 % ugodneje

Poletje je morda resda še daleč, najboljše "first minute" ponudbe poletnih počitnic na Kreti 2026 pa so aktualne tukaj in sedaj – s Počitnice.si!

Ob prehodu v novo leto delamo inventuro leta, ki se poslavlja, hkrati pa snujemo načrte za mesece, ki so pred nami. In ker je dober počitek pol dela, je zelo pomembno, da ob številnih projektih pravočasno načrtujemo tudi zaslužene počitnice. Ne samo, da imamo tako več motivacije za hitrejše in kakovostno opravljeno delo, temveč si z zgodnjo rezervacijo lahko zagotovimo tudi najboljše razmerje med kakovostjo in ceno počitnic.

Lep primer so počitnice na Kreti, ki so vam na Počitnice.si sedaj v izjemni "first minute" ponudbi na voljo po super ceni.

Foto: Počitnice.si

Izberite počitnice na Kreti po svojem okusu

Ko gre za počitnice, so želje in pričakovanja različna: nekateri izberejo že izdelan počitniški paket in se prilagodijo programu agencije, drugi si želijo več svobode, zato dopust načrtujejo in organizirajo sami. S tem morda resda prihranijo nekaj denarja, a porabijo veliko časa za iskanje, primerjanje ponudb, prav tako sami nosijo posledice, če gre kaj narobe.

Foto: Počitnice.si

Obstaja pa še ena, srednja pot: na Počitnice.si denimo najdete pakete počitnic na Kreti , ki jih lahko prilagodite po svojih željah. To pomeni, da organizacijo počitnic prepustite izkušenim svetovalcem na Počitnice.si, ki bodo poskrbeli za letalski prevoz, želeno namestitev in najem avtomobila, vi pa sami izberete, katere dele otoka bi radi obiskali in raziskali. Ob tem vam je ves čas počitnic na voljo tudi predstavnik agencije na destinaciji, kar pomeni, da se lahko resnično brezskrbno predate počitniškemu uživanju.

Foto: Počitnice.si

Letalski prevoz, hotel ali apartma in najem avtomobila – na Počitnice.si poskrbijo za vse!

Kreta je največji otok Grčije in peti največji otok v Sredozemlju. Ponaša se z več kot tisoč kilometrov obale, tipičnim sredozemskim podnebjem z milimi zimami in dolgimi, vročimi poletji ter kar 300 sončnimi dnevi na leto. Če k temu prištejemo še bogastvo čudovitih plaž za vse okuse, skrivne zalive, nepozabne razglede, pestro zgodovino in izjemno kulinariko, je jasno, zakaj je Kreta že desetletja ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij na Mediteranu .

Čeprav meri le dobrih osem tisoč kvadratnih kilometrov, so med različnimi znamenitostmi in plažami na Kreti razdalje precej velike, zato večina agencij ponuja izlete samo v bližini letovišča, v katerem ste nastanjeni. Da bi lahko gostje doživeli pristno Kreto, vam na Počitnice.si zato v okviru počitnic na Kreti poleg povratnega letalskega prevoza in bogate ponudbe kakovostnih ter preverjenih namestitev uredijo tudi najem avtomobila, ki vam omogoča svobodno raziskovanje otoka. Avtomobil enostavno prevzamete na letališču in ga tja tudi vrnete, ko se vračate v domovino.

Foto: Počitnice.si

S Počitnice.si lahko od maja do oktobra 2026 na Kreto poletite iz Ljubljane , Graza in Trevisa pri Benetkah v hotele različnih kategorij z izbrano storitvijo ali apartmaje na različnih delih otoka: od Herakliona v osrednjem delu, do Chanie na zahodu in Agie Galini na jugu Krete.

Naj gre za najem apartmaja, udobne all inclusive počitnice v hotelu ali kaj vmes - na Počitnice.si vam z veseljem pomagajo izbrati popoln paket počitnic na Kreti, ki so vam v posebni "first minute" ponudbi do 31. 1. 2026 na voljo po super ugodni ceni, tudi do 30 % ugodneje!

Foto: Počitnice.si

Počitnice na Kreti - najlepši kotički za vse generacije in okuse

Kreta ponuja nekaj za vsak okus – od dolgih peščenih plaž in živahnega nočnega življenja, do družinam prijaznih doživetij, starodavne zgodovine in osupljive narave. Najbolj priljubljeni so zlasti trije deli tega podolgovatega otoka: osrednji severni del v bližini letališča Heraklion in letovišča Hersonissos, zahodni del z osrednjim letoviščem Chania, ter mirnejši in manj obljuden jug otoka z letoviščem Agia Galini.

Severni del Krete je bolj turističen in zato kot nalašč za vse, ki si želijo popolno kombinacijo sprostitve, zabave in raziskovanja. Odlična izhodiščna točka je prestolnica Heraklion, ki se ponaša s starim pristaniščem, prekrasnimi plažami, čudovitim mestnim jedrom in kopico znamenitosti. Nedaleč od glavnega mesta ležijo tudi ostanki palače Knossos, največje kretske znamenitosti, ki so jo zgradili Minojci. Palača se je razprostirala na 20 tisoč kvadratnih metrih, pod njo pa naj bi Dedal zgradil labirint, v katerem je bil zaprt znameniti minotaver – bitje s človeškim telesom in glavo bika.

Foto: Počitnice.si

Najbolj znano letovišče osrednjega dela je Hersonissos - največje in najsodobnejše turistično središče Krete, kjer na svoj račun pridejo tako žurerji kot ljubitelji miru. Plaže so raznolike in slovijo po varnih plitvinah, ki so kot nalašč za družine - od peščenih delov do tistih, kjer se pesek meša z večjimi kamni in prodniki. Le nekaj kilometrov stran leži letovišče Stalis, ki se lahko pohvali z eno najlepših plaž na svetu, na kateri je ogromno možnosti za različne vodne športe.

Blizu je tudi letovišče Malia, ki podnevi navdušuje z belimi plažami in je odlično izhodišče za pohodniško turo na planoto Lassithi, zvečer pa se prelevi v srce nočne zabave na Kreti. Zanimivo je še počitniško središče Gouves z nizom peščenih in kamnitih plaž, spokojnim ambientom in kuliso mogočnih gora, vsekakor pa velja obiskati tudi plažo Sissi v istoimenskem letovišču, ki slovi po udobju in sproščenem vzdušju. Osrednji del Krete je ob tem tudi odlično izhodišče za raziskovanje vzhodnega dela otoka, še posebej polotoka Kyriamadi, letovišča Aghios Nikolaos, ki slovi po jezeru Voulismeni, ter plaže Vai, na kateri lahko občudujete palme. Od tu lahko obiščete tudi otok Spinalonga, ki je bil nekoč kolonija gobavcev.

Foto: Počitnice.si

Osrednje turistično območje zahodnega dela Krete je zgoščeno okrog mesta Chania, kjer se zgodovina prepleta z živahnim vsakdanom. Uživanje na živahnih plažah lahko dopolnite s sprehodom do nekdanjega beneškega pristanišča in egipčanskega svetilnika ter se naužijete krasnih razgledov. Po celodnevnem uživanju na plaži se dogajanje zvečer preseli na živahno promenado s pestrim nočnim življenjem.

Proti zahodu je obvezen postanek v ribiški vasici Kolimbari, kjer vam postrežejo z odličnimi ribjimi jedmi, letovišče pa je primerno zlasti za romantične duše in ljubitelje pohodništva. Vrhunec raziskovanja zahodne obale Krete pa vsekakor predstavljata 2 najbolj znani plaži otoka: plaža Balos se nahaja na koncu skalnatega polotoka Gramvousa in je znana po svojem belem pesku, turkiznih vodah in divji, skoraj nedotaknjeni naravi. Laguna Elafonisi pa je v svetu znana zlasti po rožnati barvi peska, kar je posledica milijonov morskih školjk, ki se čez stoletja drobijo ob obali. Tu vas čakajo udobne plitvine, topla voda, majhni zalivčki in eden najlepših razgledov na otoku.

Foto: Počitnice.si

Južni del Krete je manj turističen in posledično manj obljuden, zato je kot nalašč za raziskovanje in mirne počitnice v zavetju čudovitih naravnih plaž. Tu je veliko sotesk in dolin, ki se spuščajo v peščene zalive z mogočnimi klifi – vsekakor raj za pohodnike. Najbolj znano letovišče tega dela je Agia Galini, ki je zraslo iz idilične ribiške vasice, v bližini je tudi letovišče Ierapetra, ki slovi po dolgih peščenih plažah in trdnjavi Kales iz 14. stoletja. Jug Krete predstavlja popolno ravnovesje med mirnimi plažami, zgodovino in pristnim grškim življenjem, vzdolž obale pa so posejane taverne z izvrstno lokalno kulinariko in skrbno izbranim naborom lokalnih vin.

Foto: Počitnice.si

Na Kreti štejejo malenkosti, ki dajejo jasno vedeti, da je življenje lepo! Zato izkoristite leto 2026 za počitnice na Kreti po načelu siga siga (počasi počasi).

