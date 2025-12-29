Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ana Kurnikova naredila izjemo in delila fotografijo svojih štirih otrok

Ana Kurnikova se je teden dni pred božičem razveselila prihoda četrtega otroka.

Ana Kurnikova se je teden dni pred božičem razveselila prihoda četrtega otroka.

Foto: Guliverimage

Nekdanja teniška igralka Ana Kurnikova je na svojem družbenem omrežju delila fotografijo vseh svojih štirih otrok, vključno z novorojenčkom, ki je na svet prijokal 17. decembra.

Nekdanja profesionalna športnica Ana Kurnikova je pri 44 letih pred slabima dvema tednoma znova postala mama. Z Enriquejem Iglesiasom sta se 17. decembra razveselila rojstva četrtega otroka. Zdaj je nekdanja tenisačica na svojem Instagram profilu delila fotografijo vseh svojih otrok, česar v zadnjih letih ni počela pogosto.

Ob ljubki fotografiji, na kateri starejši otroci božajo novorojenčka, je Kurnikova zapisala zgolj: "Moji sončki" in zapisu dodala emotikone srca. Kurnikova je s 50-letnim Iglesiasom v zvezi že 24 let, par pa ni poročen. Pred osmimi leti sta pevec in nekdanja športnica postala starša dvojčkoma Lucy in Nicholasu, poleg novorojenčka, katerega ime in spol še nista razkrila, pa imata tudi petletno hčer Mary.

Mirno družinsko življenje družina Kournikova Iglesias živi stran od oči javnosti v Miamiju.

