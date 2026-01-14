Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
17.09

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
civilna iniciativa zanemarjanje otroka človekove pravice Strokovni center Planina Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odvzem otroka otroci izobraževanje

Sreda, 14. 1. 2026, 17.09

33 minut

Civilna iniciativa za svobodo izobraževanja: Vrnite otroka staršem

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Strokovni center Planina | Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Stiki staršev z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo, šolo in sodiščem. | Foto STA

Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Stiki staršev z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo, šolo in sodiščem.

Foto: STA

Civilna iniciativa za svobodo izobraževanja je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predalo skoraj 2.400 podpisov podpore za vrnitev dveh otrok z Novogoriškega, ki so ju staršem odvzeli zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred. Ministrstvo opozarja na izobraževanje kot temeljno pravico otrok.

"Ministrstvu sporočamo, da je ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ki jo zdaj spremljamo in podpiramo, skrajno nesorazmeren," je povedala vodja iniciative Esmeralda Vidmar. Kot je zatrdila, so staršem prepovedali sleherni stik z otroki, kar da je grobo kršenje človekovih pravic.

"Ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ko jo zdaj spremljamo in podpiramo, je skrajno nesorazmeren," je povedala vodja Civilne iniciative za svobodo izobraževanja Esmeralda Vidmar. | Foto: STA "Ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ko jo zdaj spremljamo in podpiramo, je skrajno nesorazmeren," je povedala vodja Civilne iniciative za svobodo izobraževanja Esmeralda Vidmar. Foto: STA Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Stiki staršev z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo, šolo in sodiščem.

Doma sta se začela šolati v šolskem letu 2020/2021, a nista dosegla minimalnih standardov za napredovanje v višji razred. Starša sta otroka vpisala v zasebno ameriško spletno šolo West River Academy, ki v Sloveniji ni veljavna, izpitov na matični osnovni šoli pa nista opravila. Deklica je tako opravila le četrti namesto sedmi razred osnovne šole, deček pa prvi namesto peti razred. Pristojni center za socialno delo staršema očita tudi opuščanje potrebne zdravstvene oskrbe otrok, saj sta zadnji sistematski pregled opravila pred sedmimi leti.

"Država je dolžna zaščititi koristi otrok"

Na ministrstvu za delo so danes v odzivu na shod iniciative poudarili, da je pravica do izobraževanja ena od temeljnih otrokovih pravic. Način uveljavljanja oziroma izvrševanja te pravice je zaupana staršem, če pa starši ogrožajo njihov zdrav razvoj, je dolžnost države, da v okviru veljavne zakonodaje zaščiti koristi otrok.

Starši lahko pod predpisanimi pogoji otrokom zagotovijo izpolnitev šolske obveznosti v okviru javnih ali zasebnih šol oziroma s šolanjem na domu. Katerokoli obliko šolanja izberejo, pa mora biti ta priznana v Sloveniji, so poudarili.

Mateja de Laat šolanje na domu otroci šola
Novice Šolanje doma: izpitov ne opravi približno sto otrok na leto, dva otroka odvzeli staršem

Dodali so, da morajo biti odločitve v postopkih, ki zadevajo otroke, rezultat strokovnih presoj in odločitev neodvisnih sodišč, sprejetih na podlagi temeljitega preverjanja okoliščin in v skladu z zakonodajo. "Takšne odločitve je treba obravnavati odgovorno in jih spoštovati, saj je njihovo izhodišče vedno največja korist otroka," so poudarili.

Odvzem otrok je skrajen ukrep

Dodali so, da konkretnih odločitev ne morejo komentirati, so pa poudarili, da je odvzem otroka staršem vedno skrajen ukrep, ki ga centri za socialno delo predlagajo sodiščem takrat, ko so druge možnosti že izčrpane in je otrok, pogosto zaradi kompleksnih in visoko konfliktnih razmer v družinah, tudi neposredno ogrožen. Dejavniki tveganja za otroka so namreč tako visoki, da zahtevajo takojšnjo zaščito.

Opozorili so še, da so centri za socialno delo v nekaterih izpostavljenih primerih pod velikimi pritiski in celo grožnjami, kar je nesprejemljivo. Strokovni delavci morajo imeti pogoje, da lahko ukrepajo nepristransko, strokovno ter v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami.

Novinarska konferenca iniciative Glas ljudstva
Novice V iniciativi Glas ljudstva ministra Boštjančiča pozivajo k odstopu
Vrtec
Novice Starši otrok v zasebnih vrtcih v pobudi: Gre za trojanskega konja
šola, Gaza
Novice Vrnitev otrok v šole v Gazi: učenje med ruševinami
civilna iniciativa zanemarjanje otroka človekove pravice Strokovni center Planina Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odvzem otroka otroci izobraževanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.