Civilna iniciativa za svobodo izobraževanja: Vrnite otroka staršem

Civilna iniciativa za svobodo izobraževanja je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predalo skoraj 2.400 podpisov podpore za vrnitev dveh otrok z Novogoriškega, ki so ju staršem odvzeli zaradi nedoseganja minimalnega standarda za napredovanje v višji razred. Ministrstvo opozarja na izobraževanje kot temeljno pravico otrok.

"Ministrstvu sporočamo, da je ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ki jo zdaj spremljamo in podpiramo, skrajno nesorazmeren," je povedala vodja iniciative Esmeralda Vidmar. Kot je zatrdila, so staršem prepovedali sleherni stik z otroki, kar da je grobo kršenje človekovih pravic.

"Ukrep, ki ga je sodišče izvedlo v primeru družine, ko jo zdaj spremljamo in podpiramo, je skrajno nesorazmeren," je povedala vodja Civilne iniciative za svobodo izobraževanja Esmeralda Vidmar. Foto: STA Otroka, 13-letno deklico in 11-letnega dečka, so staršema odvzeli oktobra lani in ju začasno namestili v Strokovni center Planina. Stiki staršev z otrokoma bodo sicer odvisni od njunega sodelovanja s centrom za socialno delo, šolo in sodiščem.

Doma sta se začela šolati v šolskem letu 2020/2021, a nista dosegla minimalnih standardov za napredovanje v višji razred. Starša sta otroka vpisala v zasebno ameriško spletno šolo West River Academy, ki v Sloveniji ni veljavna, izpitov na matični osnovni šoli pa nista opravila. Deklica je tako opravila le četrti namesto sedmi razred osnovne šole, deček pa prvi namesto peti razred. Pristojni center za socialno delo staršema očita tudi opuščanje potrebne zdravstvene oskrbe otrok, saj sta zadnji sistematski pregled opravila pred sedmimi leti.

"Država je dolžna zaščititi koristi otrok"

Na ministrstvu za delo so danes v odzivu na shod iniciative poudarili, da je pravica do izobraževanja ena od temeljnih otrokovih pravic. Način uveljavljanja oziroma izvrševanja te pravice je zaupana staršem, če pa starši ogrožajo njihov zdrav razvoj, je dolžnost države, da v okviru veljavne zakonodaje zaščiti koristi otrok.

Starši lahko pod predpisanimi pogoji otrokom zagotovijo izpolnitev šolske obveznosti v okviru javnih ali zasebnih šol oziroma s šolanjem na domu. Katerokoli obliko šolanja izberejo, pa mora biti ta priznana v Sloveniji, so poudarili.

Dodali so, da morajo biti odločitve v postopkih, ki zadevajo otroke, rezultat strokovnih presoj in odločitev neodvisnih sodišč, sprejetih na podlagi temeljitega preverjanja okoliščin in v skladu z zakonodajo. "Takšne odločitve je treba obravnavati odgovorno in jih spoštovati, saj je njihovo izhodišče vedno največja korist otroka," so poudarili.

Odvzem otrok je skrajen ukrep

Dodali so, da konkretnih odločitev ne morejo komentirati, so pa poudarili, da je odvzem otroka staršem vedno skrajen ukrep, ki ga centri za socialno delo predlagajo sodiščem takrat, ko so druge možnosti že izčrpane in je otrok, pogosto zaradi kompleksnih in visoko konfliktnih razmer v družinah, tudi neposredno ogrožen. Dejavniki tveganja za otroka so namreč tako visoki, da zahtevajo takojšnjo zaščito.

Opozorili so še, da so centri za socialno delo v nekaterih izpostavljenih primerih pod velikimi pritiski in celo grožnjami, kar je nesprejemljivo. Strokovni delavci morajo imeti pogoje, da lahko ukrepajo nepristransko, strokovno ter v skladu s predpisi in strokovnimi smernicami.