V Iniciativi staršev otrok v zasebnih vrtcih nasprotujejo določbam v predlogu novele zakona o vrtcih, ki posegajo v sofinanciranje zasebnih vrtcev, in v njih vidijo trojanskega konja. Namen spremembe je postopna ukinitev možnosti subvencije za otroke v zasebnih vrtcih in postopna ukinitev zasebnih vrtcev, je dejal vodja iniciative Gregor Bezenšek.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Bezenšek, se v predlagani noveli ohranja možnost podelitve koncesije vrtcem. Vendar se to v praksi ne bo dogajalo, saj se tudi zdaj občine za to odločajo zelo redko. V Sloveniji je zgolj 25 vrtcev s koncesijo. Po njegovih navedbah naj bi se ohranilo trenutno veljavno sofinanciranje otrok v obstoječih zasebnih vrtcih, a je določba pisana na tak način, da bo otežila delovanje zasebnih vrtcev in privedla do njihovega zapiranja.

Poudaril je, da se zelo diskriminatorno omejuje število otrok, ki imajo pravico do sofinanciranja obiskovanja zasebnega vrtca, saj bo lahko v zasebnem vrtcu subvencioniranih samo toliko otrok, za kolikor bo imel določen zasebni vrtec na dan sprejetja zakona sklenjenih pogodb s posameznimi občinami. Hkrati bodo do sofinanciranja upravičeni samo otroci iz tistih občin, s katerimi ima zasebni vrtec na dan sprejetja tega zakona sklenjeno pogodbo, je pojasnil.

Nova pravila vidijo kot bizarna

"Če bo zasebni vrtec, kjer že imam vpisanega otroka in kamor želim prihodnje leto vključiti svojo drugorojenko, imel na dan sprejetja zakona deset pogodb z občino, iz katere prihajam, in bodo vsa mesta iz moje občine zasedena, imel pa bo prosta mesta za otroke iz drugih občin na osnovi dosedanjih pogodb, bom primorana drugorojenko vpisati drugam. Ali se vam ne zdi to bizarno? Še bolj bizarno pa je, da bom lahko brez težav vpisala svojega otroka v javni vrtec vsake druge občine s prostimi mesti in bo moja občina ta strošek brez težav poravnala, ta strošek pa bo dejansko še višji od tistega, ki bi ga občina plačala za mojega otroka v zasebnem vrtcu," je pojasnila koordinatorka iniciative Pascale Emily Pečnik.

Predlog novele namreč določa, da bi zasebni vrtci, ki imajo na dan uveljavitve novele z občinami sklenjene pogodbe za financiranje, še naprej pridobivali sredstva. To bi veljalo največ za enako število oddelkov vrtca kot doslej oziroma za posamezno občino največ za število otrok, kot to izhaja iz že sklenjenih pogodb na dan uveljavitve zakona.

Pomemben tudi datum uveljavitve novele

Bezenšek je poudaril, da se število pogodb po občinah spreminja, zato predlagana ureditev na dolgi rok otežuje delovanje. Član iniciative Mirko Bandelj je ob tem dodal, da je prvi vtis res tak, da gre za kompromis in ohranitev obstoječega stanja. "Vendar ni res, obstoječe stanje se bo v nekaj letih sesulo," je poudaril.

Ob tem so v iniciativi opozorili tudi na pomembnost datuma uveljavitve novele. Če bi se uveljavila v začetku septembra, ko občine še ne bodo podpisale pogodb za novo šolsko leto, bi to lahko po njihovem mnenju privedlo do tega, da sofinanciranja ne bo.

Zahtevajo tudi stoodstotno subvencijo

V iniciativi od ministrstva za vzgojo in izobraževanje zahtevajo, da ohranijo zdaj veljavni pogoj financiranja, hkrati pa se otrokom v zasebnih vrtcih subvencija z zdajšnjih 85 odstotkov dvigne na sto odstotkov cene programa. Če na ministrstvu ne bo posluha, je Bezenšek napovedal proteste ter vložitev pritožbe na ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice.

Kot so še navedli na novinarski konferenci, zasebne vrtce obiskuje nekaj več kot pet odstotkov vseh otrok, vključenih v predšolsko vzgojo, lani je to pomenilo približno 5.200 otrok. Medtem pa imajo države EU enak ali višji delež zasebnih vrtcev, na Švedskem denimo 20 odstotkov, je dejala Pečnik. "Koga moti teh pet odstotkov otrok v zasebnih vrtcih, ki so že zdaj obravnavani neenakopravno?" je vprašal Bezenšek. Pristojne je pozval, naj raje ukinejo možnost zvišanja normativa za število otrok v oddelkih za dva in poskušajo v vrtce vključiti tudi čim več od 15 odstotkov otrok, ki niso vključeni v vrtce. "Ne moremo omejevati kakovosti demokracije zaradi tega, ker število rojstev upada, to je popolnoma nelogično in zgrešeno," meni.

Občine za subvencije zasebnih vrtcev do 0,6 odstotka proračuna

Podatki za Mestno občino Ljubljana (Mol) po besedah Pečnik kažejo, da je leta 2023 otrok, ki je obiskoval zasebni vrtec, občino stal 54 odstotkov manj kot tisti, ki je obiskoval javni vrtec, od vseh stroškov za otroke v vrtcih pa Mol za otroke v zasebnih vrtcih nameni zgolj 2,8 odstotka. Za subvencije za otroke v zasebnih vrtcih so občine v letu 2022 namenile do 0,6 odstotka občinskega proračuna. Ob tem pa je v občinah tudi do 12 odstotkov otrok, ki so vključeni v javni vrtec druge občine.