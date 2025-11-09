Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Nedelja,
9. 11. 2025,
11.19

55 minut

Nedelja, 9. 11. 2025, 11.19

55 minut

Lastnik najprej streljal, namesto da bi vprašal

St. M.

čistilka | Podobni incidenti so v zadnjih letih pritegnili pozornost medijev po ZDA. V New Yorku je 20-letna Kaylin Gillis umrla, potem ko je bila ustreljena, ko je stopila na napačno dovozno pot. Lastnik hiše, ki jo je ustrelil, zdaj prestaja 25-letno zaporno kazen. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Podobni incidenti so v zadnjih letih pritegnili pozornost medijev po ZDA. V New Yorku je 20-letna Kaylin Gillis umrla, potem ko je bila ustreljena, ko je stopila na napačno dovozno pot. Lastnik hiše, ki jo je ustrelil, zdaj prestaja 25-letno zaporno kazen. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

V ameriški zvezni državi Indiana je lastnik hiše ustrelil čistilko Mario Florindo Rios Perez, ki je po pomoti prišla na napačen naslov. Policisti so jo našli mrtvo v moževem naročju na verandi hiše. Oblasti še razmišljajo, ali naj vložijo obtožnico proti lastniku hiše ali ne.

Oblasti so se odzvale na klic o morebitnem vlomu v hišo v predmestju Indianapolisa Whitestownu, vendar ni bilo videti, da bi Rios Perez ali njen mož vstopila v hišo, je sporočila policija v izjavi. Tožilstvo okrožja sedaj pregleduje zadevo, preden se bodo odločili, ali naj vložijo kazensko ovadbo, poroča BBC.

Policija identitete strelcev ni razkrila in trdi, da gre za zapleten, občutljiv in razvijajoč se primer, zato bi bilo razkritje teh informacij neprimerno in potencialno nevarno. Pozvali so k potrpežljivosti in opozorili na zaskrbljujoče širjenje dezinformacij na spletu o tem primeru.

Mauricio Velazquez je za CBS News, ameriškega partnerja BBC, povedal, da si želi doseči pravico za svojo 32-letno ženo, mater štirih otrok, doma iz Gvatemale. V intervjuju je Velazquez dejal, da je krogla prišla naravnost skozi vrata hiše. "Najprej bi morali poklicati policijo, namesto da kar tako streljajo iz nič," naj bi dejal prek tolmača.

Tožilec okrožja Kent Eastwood je za The Indianapolis Star povedal, da je primer zapleten zaradi besedila državnega zakona o samoobrambi. Zakon posameznikom sicer omogoča, da "vztrajajo na svojem" in uporabijo smrtonosno silo za zaščito ali obrambo pred neposredno smrtno nevarnostjo. V veljavi je v številnih ameriških zveznih državah in večinoma posameznikom dovoljuje, da se zaščitijo z uporabo razumne sile, vključno s smrtonosno, da preprečijo smrt ali hude telesne poškodbe.

Številni incidenti v ZDA

Podobni incidenti so v zadnjih letih pritegnili pozornost medijev po ZDA.

Leta 2023 je bil takrat 16-letni Ralph Yarl dvakrat ustreljen, potem ko je pozvonil na vrata napačne hiše v Missouriju. Strelec Andrew Lester, ki je bil star okoli 80 let, je krivdo priznal in umrl, medtem ko je čakal na izrečeno kazen.

V New Yorku je 20-letna Kaylin Gillis umrla, potem ko je bila ustreljena, ko je stopila na napačno dovozno pot. Lastnik hiše, ki jo je ustrelil, zdaj prestaja 25-letno zaporno kazen.

sodišče
