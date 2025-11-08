Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
8. 11. 2025,
14.45

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
streljanje umor policija

Sobota, 8. 11. 2025, 14.45

37 minut

V Franciji obsodili Američana na 30 let zapora zaradi umora žene in njenega ljubimca

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Francija policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Sodišče v Franciji je v petek obsodilo ameriškega državljana na 30 let zapora, ker je leta 2020 v okolici Pariza umoril svojo odtujeno ženo in njenega ljubimca. Nekdanja zakonca sta imela skupaj tri otroke, a mu je sodišče poleg zaporne kazni odvzelo tudi starševske pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

50-letnega Charlesa Dietricha je sodišče spoznalo za krivega, da je julija 2020 v kraju Saint-Maur-des-Fossés na obrobju Pariza ustrelil svojo ženo in njenega novega partnerja. Dietrich bo za pogojni izpust lahko zaprosil po odsluženih 20 letih zapora, sodišče pa mu je odvzelo tudi starševske pravice.

"Hladno ste zanikali dejstva, ne da bi izrazili kakršnokoli obžalovanje ali dvom o svojih dejanjih," je dejal sodnik. Izrazil je tudi prepričanje, da je Dietrich s tem, ko je ubil mater svojih treh hčerk, pokazal, da ni dober oče.

Bila sta v postopku ločitve

Dietrich in žena sta živela ločeno od leta 2015 in sta bila v postopku ločitve. Po besedah njegovih sorodnikov sta bila v sporu zaradi skrbništva nad otroki. Dekleta so živela v Franciji z materjo, božiče in poletne počitnice pa so preživljala pri očetu v ZDA.

Telesi žene in njenega partnerja, s katerim se je poznala le dva tedna, so našli gola v njeni spalnici. Prestreljeni sta bili s streli in prekriti s krvjo.

Dietrich je na sodišču trdil, da mu je umor nekdo podtaknil, in je vztrajal pri svoji nedolžnosti. Priznal je, da se je v času zločina za manj kot 48 ur vrnil iz ZDA v Francijo, pa tudi, da je šel k odtujeni ženi domov, a je zanikal vlom.

Preiskovalci so našli številne obremenilne dokaze. Ko so Dietrichu pokazali fotografije trupel, pa je prizor opisal kot barbarski in ogaben ter vztrajal, da z zločinom nima nič.

policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Grozljiv zločin na območju Velike Gorice
Nemška policija išče Valeriio
Novice Mesto v šoku: aretirana znanka umorjenega osemletnika
Dmytro Kurashov, Dmitro Kurašov
Novice V Ukrajini prva dosmrtna zaporna kazen za umor vojnega ujetnika
streljanje umor policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.