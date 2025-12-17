Avstralska policija je danes enega od dveh napadalcev, ki sta v nedeljo v ob praznovanju judovskega festivala hanuka na plaži Bondi v Sydneyju ubila 15 ljudi, obtožila terorizma. Njegov oče, drugi od napadalcev, je umrl na prizorišču napada. V Avstraliji so danes pripravili prve pogrebe žrtev napada.

Avstralska policija je 24-letnika obtožila terorizma, 15 umorov in številnih drugih kaznivih dejanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V avtomobilu našli dve zastavi Islamske države

"Policija bo na sodišču trdila, da je moški z dejanjem, ki je povzročilo smrt, hude poškodbe in ogrozilo življenja, skušal doseči verski cilj in povzročiti strah v skupnosti," je sporočila policija avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Dodali so, da prvi znaki kažejo na teroristični napad, ki ga je navdihnila skrajna skupina Islamska država. Ta je v Avstraliji uvrščena na seznam terorističnih organizacij.

Foto: Reuters

Ob tem bo policija napadalca obtožila tudi 40 kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe z namenom umora ter javnega razkazovanja simbola prepovedane teroristične organizacije. V parkiranem avtomobilu v bližini plaže, ki je registriran na napadalca, so našli dve zastavi Islamske države.

Breaking News: Philipine OSINT community releases exclusive images of Bondi Beach shooter Naveed Akram with The Defense Attaché of India to the Philippines, Captain Kant Kothari in Manila. 50 years old Shooter Sajid Akram along 24 years old Shooter Naveed Arkam, visited… pic.twitter.com/8GwkFlDhvE — The Whistle Blower (@InsiderWB) December 16, 2025

Moškega so v napadu ustrelili in je v bolnišnici pod policijskim nadzorom. V torek popoldne naj bi se prebudil iz kome in policija ga bo še danes zaslišala, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Drugi od napadalcev, njegov 50-letni oče, je umrl na kraju napada.

Avstralski mediji so v torek poročali, da sta napadalca novembra odpotovala na Filipine, da bi se tam vojaško izurila. Filipini so danes zavrnili te navedbe in sporočili, da ni dokazov, da bi v državi potekalo "teroristično usposabljanje" in da bi bila napadalca deležna kakršnegakoli urjenja.

Dan slovesa

Medtem v Avstraliji danes ob veliki policijski prisotnosti potekajo prvi pogrebi za žrtve nedeljskega napada. Množica žalujočih se je pri sinagogi na vzhodu Sydneyja danes zjutraj zbrala na prvem pogrebu, na katerem so počastili enega od dveh ubitih rabinov. Drugega so pokopali popoldne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah zdravstvenih organov je v bolnišnicah po Sydneyju še vedno 21 ljudi, en človek je v kritičnem stanju, poroča britanski BBC. Družina enega od dveh policistov, ranjenih ob posredovanju v napadu, je navedla, da je izgubil vid na enem očesu, medtem ko je stanje drugega policista po današnji ponovni operaciji kritično, a stabilno.

Foto: Reuters