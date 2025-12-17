Napad na dostavljalca: "Divjala sta s kolesi"

V Zagrebu so priprli 22-letnega Gašperja Dolničarja, sina slovenskega kuharja Primoža Dolničarja in hrvaške pevke Anđe Marić. Osumljen je dveh napadov na indijska dostavljavca hrane, ki sta se zgodila 6. decembra v zagrebški soseski Trešnjevka, poroča Dnevnik.

Osumljenec naj bi dostavljavcema ukradel denar in električni kolesi, ju fizično napadel ter žalil na podlagi narodnosti.

Dolničar je napada sicer priznal, a zanika sovraštvo do tujcev. Trdi, da sta ga razjezila s predivjo vožnjo, njegova mati, hrvaška pevka, manekenka in ustvarjalka Anđa Marić, pa izpostavlja, da je dejanje storil pod močnim vplivom alkohola.

Po njenih besedah se Gašper že leta bori z odvisnostjo od alkohola, zaradi česar ga je mati v preteklosti že prijavila policiji. Zaradi ponovitvene nevarnosti mu je sodišče odredilo enomesečni pripor, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Osumljenca naj bi policija v preteklosti že večkrat obravnavala zaradi incidentov, povezanih z zlorabo alkohola in drog, pa tudi družinskega nasilja. Večkrat naj bi že kršil zakon o preprečevanju diskriminacije, piše Dnevnik.

Incident se umešča v širši trend naraščajočega nasilja nad tujimi delavci na Hrvaškem, kjer policija vse pogosteje obravnava napade na dostavljavce, zlasti na tiste, ki so po poreklu iz Azije.