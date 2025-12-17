Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
14.14

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
policija osumljenec alkohol Hrvaška dostava hrane Zagreb napad

Sreda, 17. 12. 2025, 14.14

1 ura, 10 minut

Napad na dostavljalca: "Divjala sta s kolesi"

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Wolt | Incident se umešča v širši trend naraščajočega nasilja nad tujimi delavci na Hrvaškem, kjer policija vse pogosteje obravnava napade na dostavljavce, zlasti na tiste, ki so po poreklu iz Azije. Fotografija je simbolična. | Foto STA

Incident se umešča v širši trend naraščajočega nasilja nad tujimi delavci na Hrvaškem, kjer policija vse pogosteje obravnava napade na dostavljavce, zlasti na tiste, ki so po poreklu iz Azije. Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V Zagrebu so priprli 22-letnega Gašperja Dolničarja, sina slovenskega kuharja Primoža Dolničarja in hrvaške pevke Anđe Marić. Osumljen je dveh napadov na indijska dostavljavca hrane, ki sta se zgodila 6. decembra v zagrebški soseski Trešnjevka, poroča Dnevnik.

Osumljenec naj bi dostavljavcema ukradel denar in električni kolesi, ju fizično napadel ter žalil na podlagi narodnosti.

Dolničar je napada sicer priznal, a zanika sovraštvo do tujcev. Trdi, da sta ga razjezila s predivjo vožnjo, njegova mati, hrvaška pevka, manekenka in ustvarjalka Anđa Marić, pa izpostavlja, da je dejanje storil pod močnim vplivom alkohola.

Po njenih besedah se Gašper že leta bori z odvisnostjo od alkohola, zaradi česar ga je mati v preteklosti že prijavila policiji. Zaradi ponovitvene nevarnosti mu je sodišče odredilo enomesečni pripor, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Osumljenca naj bi policija v preteklosti že večkrat obravnavala zaradi incidentov, povezanih z zlorabo alkohola in drog, pa tudi družinskega nasilja. Večkrat naj bi že kršil zakon o preprečevanju diskriminacije, piše Dnevnik.

Incident se umešča v širši trend naraščajočega nasilja nad tujimi delavci na Hrvaškem, kjer policija vse pogosteje obravnava napade na dostavljavce, zlasti na tiste, ki so po poreklu iz Azije.

Liverpool, napad na navijače
Sportal Za napad na povorko Liverpoolovih navijačev obsojen na 21 let zapora
Lublin, Poljska
Novice Preprečili še en teroristični napad na božičnem sejmu
zabavna Wolt dostava
Novice Vožnja Woltovega dostavljalca po Ljubljani: "Upam, da ima prazno torbo." #video
policija osumljenec alkohol Hrvaška dostava hrane Zagreb napad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.