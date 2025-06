Woltov dostavljalec sredi Ljubljane uprizoril pravi šov. "Res je model." #video

Uporabnica Facebooka je na avtobusu sredi Ljubljane posnela dostavljalca, ki ji je zaradi dobre volje narisal nasmeh na obrazu. Med vožnjo po mestu je na električnem skiroju plesal, uganjal norčije in se več kot očitno neizmerno zabaval. Pod objavo se oglasili drugi uporabniki, ki so razkrili več o njem – med drugim žalostno zgodbo s srečnim koncem.

"Dober dan na mali petek. Na avtobusu na poti domov sem ujela dostavljalca hrane, tako polnega energije in veselja do dela, ki ga opravlja, da sem morala posnetek deliti z vami. Zaradi maske ne vemo, katerega spola je, toda prinesel je nasmeh na moj obraz," je pod objavo posnetka zapisala uporabnica Facebooka.

Zanimiv ni samo posnetek dostavljalca na električnem skiroju z zabavno čelado, ki ga je objavila, temveč tudi komentarji, ki so se zvrstili pod njeno objavo. Ena od komentatork je zapisala, da gre za fanta in ob tem delila zgodbo, da so mu pred nekaj tedni ukradli skiro.

"V enem dnevu so mu z donacijami nabavili drugega, ker res z veseljem opravlja dostave in marsikomu popestri dan," je razkrila. Drugi uporabnik je dodal, da so mu skiro ukradli pred znano gostilno Čad v Ljubljani, in potrdil, da so mu res z donacijami takoj kupili novega.

"Res je model!! Kadarkoli ga vidim, je tak," je zapisala druga uporabnica.

"Nisem iz Ljubljane. Samo dvakrat sem ga srečala in obakrat je pomahal in mi polepšal dan," je nekdo napisal v drugem komentarju.

Eden od komentatorjev se je tudi pošalil: "Upam, da ima prazno torbo," je zapisal.