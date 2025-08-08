Krepitev letalske mreže: po novem z nizkocenovnikom iz Ljubljane do Barcelone

Letalska povezljivost Slovenije se je v letu 2025 povečala za 23 odstotkov. Ključno vlogo pri tem sta odigrala okrepljena prisotnost obstoječih letalskih prevoznikov na Letališču Ljubljana in prihod novih družb, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija. Letalska mreža se letos še krepi.

Kot navaja upravljavec ljubljanskega letališča, je letošnja rast letalske povezljivosti po podatkih ACI Europe največja med članicami EU in je rezultat več dejavnikov. Med njimi je proaktivno delo pri privabljanju novih letalskih družb in krepitvi mreže, ki poteka v tesnem sodelovanju z vlado in Slovensko turistično organizacijo. K pozitivnemu trendu pa prispeva tudi vse večje povpraševanje po letalskih potovanjih v Slovenijo in iz nje.

Na ljubljanskem letališču so julija oskrbeli več kot 181 tisoč potnikov, kar je 12 odstotkov več kot julija lani, v obdobju od januarja do konca julija pa je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast sedemodstotna. V prvih sedmih mesecih so zabeležili več kot 870 tisoč potnikov, v celotnem letu pa računajo, da bodo našteli okoli 1,5 milijona potnikov.

Šest novih povezav

Letos se bo letalska mreža letališča okrepila s šestimi novimi povezavami. Nedavno sta bili vzpostavljeni povezavi družb Eurowings v Düsseldorf in KLM v Amsterdam, prihajajo pa tudi linije družb Air Albania v Tirano, easyJet v Manchester, airBaltic v Las Palmas in Vueling v Barcelono.

Najnovejša napovedana povezava, in sicer z Barcelono, bo vzpostavljena 16. novembra. Vueling bo med Ljubljano in letališčem El Prat letel dvakrat tedensko, ob četrtkih in nedeljah. V času povečanega prazničnega prometa med 9. decembrom in 6. januarjem bo dodan še let ob torkih.

Lete bo Vueling izvajal z letalom tipa airbus A320. Foto: Guliverimage

Nova povezava bo izboljšala dostopnost med Slovenijo in Španijo ter še dodatno razširila nabor nizkocenovnih letov z ljubljanskega letališča. "Nova povezava z Barcelono, enim najbolj obiskanih in živahnih mest v Evropi, je zanimiva pridobitev v naši mreži. Krepi našo povezljivost z južno Evropo in potnikom ponuja privlačne letalske možnosti," je izpostavila poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

El Prat je eno glavnih evropskih vozlišč, od koder Vueling omogoča nadaljnje povezave z več kot sto destinacijami po Evropi, Severni Afriki in Bližnjem vzhodu.

Španski nizkocenovni letalski prevoznik, ki je lani opravil več kot 223 tisoč letov in prepeljal 38 milijonov potnikov, upravlja mrežo približno 220 letalskih povezav in povezuje 30 držav. Foto: Guliverimage