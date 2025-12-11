Družina s Prevalj, ki jim je voda avgusta 2023 odnesla vse, se je vselila v novo hišo

Družina Fužir s Prevalj na Koroškem, ki jim je v strahovitih poplavah deroča reka Meža avgusta 2023 v nekaj minutah popolnoma uničila dom, se je po slabih dveh letih in pol vselila v novo hišo.

Spomnimo, družini Fužir s Prevalj na Koroškem je avgusta 2023 deroča Meža le v nekaj minutah uničila dom. Pri koroškem radiu so zapisali, da je hiša, ki jim je desetletja predstavljala njihovo varnost, spomine in temelj družinskega življenja, padla pod močjo vode. "Ostale so le ruševine in tišina, ki jo je prekinjal šok nad izgubo," so slikovito orisali takratno moč narave in človeško nemoč.

"To, kar se je dolgo zdelo nedosegljivo, je zdaj postalo resničnost. Po mesecih negotovosti, papirjev, načrtov in neskončnih prilagoditev so vstopili skozi vrata novega doma," so ob tem zapisali na spletni strani lokalnega radia.

Stanovanjska hiša družine Košir je v avgustovskih poplavah leta 2023 v deroči Meži izginila v nekaj minutah. Družina je ostala brez doma in svojega imetja. Foto: STA