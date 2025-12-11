Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Četrtek,
11. 12. 2025,
16.50

1 ura, 4 minute

Družina s Prevalj, ki jim je voda avgusta 2023 odnesla vse, se je vselila v novo hišo

A. P. K.

hiša Prevalje | Družina Fužir s Prevalj se je vendarle vselila v novi dom. | Foto Facebook/Koroški radio Slovenj Gradec

Družina Fužir s Prevalj se je vendarle vselila v novi dom.

Foto: Facebook/Koroški radio Slovenj Gradec

Družina Fužir s Prevalj na Koroškem, ki jim je v strahovitih poplavah deroča reka Meža avgusta 2023 v nekaj minutah popolnoma uničila dom, se je po slabih dveh letih in pol vselila v novo hišo.

Družina Fužir, ki je v strahovitih avgustovskih poplavah leta 2023 izgubila svoj dom, se je pred dnevi po več kot dveh letih vselila v svoj novi dom, je poročal Koroški radio Slovenj Gradec.

Spomnimo, družini Fužir s Prevalj na Koroškem je avgusta 2023 deroča Meža le v nekaj minutah uničila dom. Pri koroškem radiu so zapisali, da je hiša, ki jim je desetletja predstavljala njihovo varnost, spomine in temelj družinskega življenja, padla pod močjo vode. "Ostale so le ruševine in tišina, ki jo je prekinjal šok nad izgubo," so slikovito orisali takratno moč narave in človeško nemoč.

"To, kar se je dolgo zdelo nedosegljivo, je zdaj postalo resničnost. Po mesecih negotovosti, papirjev, načrtov in neskončnih prilagoditev so vstopili skozi vrata novega doma," so ob tem zapisali na spletni strani lokalnega radia.

Stanovanjska hiša družine Košir je v avgustovskih poplavah leta 2023 v deroči Meži izginila v nekaj minutah. Družina je ostala brez doma in svojega imetja. | Foto: STA Stanovanjska hiša družine Košir je v avgustovskih poplavah leta 2023 v deroči Meži izginila v nekaj minutah. Družina je ostala brez doma in svojega imetja. Foto: STA

