V obnovi po poplavah ključno izvajanje začrtanih programov

Sanacija po ujmi leta 2023 se bo intenzivno nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Po besedah vodje vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjana Šefica bo ključna prioriteta slediti začrtanim programom. "To je zagotovilo, da bo sanacija končana do konca leta 2028, kot je predvideno," je poudaril.

"Seveda ostaja cela vrsta nalog, ena od njih je, da dokončamo vse aktivnosti, povezane z nadomestitvenimi objekti," je v današnji izjavi za javnost povedal Boštjan Šefic. Po njegovih besedah so sicer na tem področju vsi postopki po večini končani. "Treba je podpisati še zadnje pogodbe in razrešiti nekatera vprašanja s posameznimi lastniki. Nekateri še niso povsem pristali na selitev. To bo eden od izzivov, ki jih moramo razrešiti," je poudaril vodja vladne službe za obnovo.

Cilj vlade je, da z vsemi doseže dogovor. "Ocenjujem, da bomo na koncu dosegli dogovor. Če pa ga s kom res ne bi, bomo seveda takrat morali razmisliti in predlagati ustrezne rešitve," je povedal.

Sredstva iz sklada za obnovo bodo zadostila potrebam

Med aktivnostmi v prihodnjem letu je izpostavil tudi naloge, ki se nanašajo na gospodarsko javno infrastrukturo na območjih, kjer bodo nadomestitveni objekti.

Poudaril je, da bodo sredstva iz sklada za obnovo zadostila potrebam. "Predvideno je, da bomo lahko do konca leta 2028 vse načrtovane zadeve ustrezno financirali. V ta namen sproti preverjamo projekte, njihovo dinamiko, načrtovana sredstva ... zato, da se sredstva pravilno in racionalno porabijo ter da se projekti pravilno razporedijo do konca leta 2028," je pojasnil.

Eno od področij, ki najbolj skrbi ljudi, so po njegovih besedah vodotoki. "Z izrednimi ukrepi, ki so bili izvedeni neposredno po naravni nesreči, pa tudi s sanacijskimi ukrepi, ki se izvajajo z rednim vzdrževanjem, smo bistveno zmanjšali tveganja za ponovitev takšnih dogodkov," je pomiril in dodal, da se z vsemi izvedenimi ukrepi odpornost še povečuje.

"Mislim, da smo danes bistveno varnejši, kot smo bili še pred dvema letoma," je ocenil.

Pripravljajo se tudi državni prostorski načrti, ki bodo zagotovili podlago za nekatere večje in zahtevnejše investicije, kot so zadrževalniki, razlivna območja in gradnja pregrad. To bo varnost in odpornost v naslednjih desetletjih še izboljšalo.

Kot je izpostavil Šefic, naj bi bil državni prostorski načrt za Spodnjo Savinjsko dolino po nekaterih ocenah kolegov z ministrstva za naravne vire sprejet v naslednjem letu.

"To je za tako zahtevne zadeve seveda dober tempo, bo pa treba ob samem projektiranju, torej načrtovanju in podobno, zagotoviti tudi vrsto drugih pogojev, med drugim pridobivanje zemljišč in vsega drugega, kar bo zelo zahteven proces," je povedal.