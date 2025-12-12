Po močnem deževju v zadnjih dneh so severozahod ZDA in zahod Kanade prizadele poplave. V ameriški zvezni državi Washington je več deset rek prestopilo bregove, poplavljene so ceste. Tudi iz kanadske Britanske Kolumbije poročajo o poplavljenih cestah. V obeh državah so ob opozorilih na dež v prihodnjih dneh odredili evakuacijo več tisoč ljudi.

Guverner zvezne države Washington Bob Ferguson je že v četrtek pozval prebivalce, naj upoštevajo navodila oblasti in zapustijo ogrožena območja. Evakuirali naj bi do 100 tisoč ljudi, je napovedal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Opozorila zaradi možnosti rekordnih poplav

Ferguson je v četrtek opozoril tudi na možnost rekordnih poplav in v zvezni državi razglasil izredne razmere, da bi lahko hitreje mobilizirali sredstva in dodatno osebje za pomoč.

Foto: Reuters

Na desetine rek je že prestopilo bregove ter poplavilo mesta in kmetijska zemljišča, poplavljenih je več deset regionalnih cest. Na pomoč pri reševanju so na poplavljena območja napotili nacionalno gardo. Za prevoz ljudi na varno so uporabili tudi helikopterje in čolne. Na območju, kjer leži tudi Seattle, opozarjajo, da bi zapore cest zaradi poplav lahko trajale več dni.

Med najbolj prizadetimi območji je kmetijski okraj Skagit severno od Seattla. Tu so po poročanju britanskega BBC odredili evakuacijo 75 tisoč ljudi, saj pričakujejo poplavljanje reke Skagit.

Dramatične reševalne akcije

V kraju Sumas na meji s Kanado so po poročanju CNN s poplavljenih območij rešili več deset ljudi. Poročali so o dramatičnih reševalnih akcijah, v katerih so s helikopterji reševali ljudi s streh. Po poročanju CNN so pri reševalnih akcijah pomagali tudi kmetje s traktorji.

Z zahoda Kanade, na območju jugovzhodno od Vancouvra, prav tako poročajo o poplavah. Tam so zaradi naraslih voda zaprte številne ceste. Več tisoč prebivalcev so pozvali, naj se umaknejo na varno ali se pripravijo na morebitno evakuacijo, so poročali kanadski mediji.

Močno deževje na območju je posledica vremenskega pojava, ki mu pravijo atmosferska reka. Gre za pas izjemno vlažnega zraka, ki lahko povzroči večdnevno intenzivno deževje. Vremenoslovci v nedeljo napovedujejo novo neurje.