Prva dama ZDA Melania Trump bo v ponedeljek vodila osrednje zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov v okviru mesečnega predsedovanja ZDA najpomembnejšemu organu svetovne organizacije, ki bo posvečeno spodbujanju miru skozi izobraževanje, je v sredo sporočila Bela hiša.

Kot so navedli na uradu prve dame v Beli hiši, bo to prvič v zgodovini, da bo prva dama ZDA vodila zasedanje VS ZN. To bo nosilo naslov Otroci, tehnologija in izobraževanje v konfliktih, otroci pa predstavljajo osrednji del dozdajšnjih pobud Melanie Trump kot ameriške prve dame.

Trump sicer zelo kritičen do ZN

Njen mož in predsednik ZDA Donald Trump je sicer zelo kritičen do ZN, mednarodno skupnost pa je razburil tudi z nedavno ustanovitvijo Odbora za mir v Gazi, ki naj bi imel ambicijo, da postane konkurenca ZN na področju urejanja svetovnih konfliktov.

Na prvem zasedanju Odbora v Washingtonu je prejšnji četrtek sicer dejal, da namerava utrditi ZN. "Okrepili bomo ZN (...). Pomagali jim bomo finančno in poskrbeli, da bodo sposobni delovati," je dejal.

Dan kasneje so ameriški mediji poročali, da so ZDA poravnale 160 milijonov dolarjev dolga v redni proračun ZN, ki se ga je do zdaj sicer nabralo za 2,2 milijarde dolarjev in to brez upoštevanja 1,8 milijarde dolarjev dolga v posebni proračun za mirovne operacije.