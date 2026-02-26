Zajca z Dinamom lahko reši le čudež, Elšniku v Beogradu zadošča že remi

Danes bodo znani vsi udeleženci osmine finala evropske lige. Med 16 najboljših so se že uvrstili Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg in Roma. Kdo se jim bo pridružil? Na delu bodo tudi trije klubi s slovenskimi legionarji. Pred povratnimi tekmami play-offa za osmino finala je v najboljšem položaju Crvena zvezda, ki bo v Beogradu branila prednost pred Lillom (1:0). Timija Maxa Elšnika morda ne bo v začetni enajsterici, naj pa bi od prve minute zaigral Miha Zajc v Genku. Zagrebški Dinamo bo lovil čudež v Belgiji, saj je prvo tekmo doma izgubil z 1:3. Na klopi modrih bo sedel 18-letni slovenski dragulj Sven Šunta. Panathinaikos Adama Gnezde Čerina se po domačem remiju (2:2) odpravlja v Plzen k Viktorii.

V zadnjem tednu se lahko smeji navijačem Crvene zvezde. Rdeče-beli so si najprej z zmago v Lillu (1:0) na stežaj odprli pot do osmine finala, kjer bi jih lahko doletela Aston Villa oziroma Lyon, nato pa v nedeljo v vročem večnem srbskem derbiju premagali Partizan (3:0) in se približali novemu državnemu naslovu. Povratnik na trenerski stolček Dejan Stanković je preporodil rdeče-bele.

Timi Max Elšnik ima danes s Crveno zvezdo veliko priložnost, da se uvrsti v osmino finala. Tam bi se pomerili bodisi z Aston Villo bodisi Lyonom. Foto: Guliverimage

Na Marakani vlada evforija, pozitivno ozračje je zaznati tudi pred povratno tekmo z Lillom, na kateri bi lahko Zvezda znova zaigrala v postavitvi 3-4-2-1. Poraja se le vprašanje, ali bo v zvezni vrsti poleg Radeta Krunića zaigral Timi Max Elšnik, ki je zaradi lažje poškodbe stegenske mišice izpustil srečanje v Lillu, nato pa proti Partizanu odigral skoraj celotno tekmo, ali pa Portugalec Tomas Händel.

Nogometaši zagrebškega Dinama so prejšnji četrtek razočarali privržence z domačim porazom proti Genku (1:3). Danes jim bodo skušali vrniti s polno mero, a bo to vse prej kot enostavno. Modri pogrešajo nemalo prvokategornikov, je pa nared za nastop Miha Zajc, ki je v imenitni formi. Na zadnji prvenstveni tekmi je dosegel dva zadetka, tokrat pa bo skušal Dinamu pomagati do prepričljive zmage v Belgiji. Na klopi bo pri gostih sedel 18-letni Posavec Sven Šunta, ki je pred nekaj dnevi vpisal prvi nastop v hrvaškem prvenstvu in ga oplemenitil z ekspresno asistenco za zadetek.

Adam Gnezda Čerin na prvi tekmi z Viktorio ni vstopil v igro. Foto: Guliverimage

Danes bo nastopil tudi Panathinaikos. Grški velikan bo gostoval v Plznu pri Viktorii. Prejšnji teden je remiziral s češkim tekmecem v Atenah (2:2), Adam Gnezda Čerin pa na tej tekmi ni dočakal priložnosti. Trener Rafael Benitez, ki se mu še vedno trese stolček, ga ni poslal v igro. Kako se bo odločil danes? Na zadnji prvenstveni tekmi je Gnezda Čerin vstopil v igro v 71. minuti in pomagal soigralcem do gostujoče zmage na Kreti nad Ofijem (2:0). Pri Viktorii ni več Adriana Zeljkovića. Češki klub ga je v zimskem prestopnem roku posodil MTK Budimpešti.

