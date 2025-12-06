Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Sobota,
6. 12. 2025,
13.38

Sobota, 6. 12. 2025, 13.38

V Indoneziji in Šrilanki narašča število žrtev poplav, prihaja novo močno deževje #foto

Avtorji:
R. K., STA

Poplave Indonezija, Šrilanka | Vremenoslovci za danes napovedujejo novo močno deževje. | Foto Reuters

Vremenoslovci za danes napovedujejo novo močno deževje.

Foto: Reuters

Poplave in zemeljski plazovi so na indonezijskem otoku Sumatra po danes objavljenih uradnih podatkih zahtevali najmanj 883 življenj, medtem ko 520 ljudi pogrešajo. Vremenoslovci za danes na prizadetem območju napovedujejo novo deževje in nevarnost poplav, prav tako na Šrilanki, kjer je tropska nevihta zahtevala najmanj 607 življenj.

Obilno monsunsko deževje, povezano še z dvema tropskima nevihtama, je prejšnji teden povzročilo rekordne poplave na Šrilanki ter v delih indonezijskega otoka Sumatra, južne Tajske in severne Malezije, ki so zahtevale najmanj 1770 življenj.

Na Sumatri so poplave in zemeljski plazovi največ smrtnih žrtev zahtevali v provinci Aceh, in sicer 345, 174 ljudi pogrešajo, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočila indonezijska nacionalna agencija za obvladovanje naravnih nesreč. Poškodovanih je bilo 4200 ljudi, večina v ruralnih strmih območjih, ki so podvržena zemeljskim plazovom.

Napovedano novo močno deževje

Agencija je opozorila, da bi število žrtev lahko še naraslo, ko bodo reševalci prišli do težko dostopnih območij. Dostop ovira več deset poškodovanih mostov in blokiranih cest, zaradi česar so nekatere vasi že več dni brez elektrike, čiste vode in telekomunikacijskih povezav. Bojijo se, da bi se lahko nekateri kraji soočali že z lakoto, medtem ko vremenoslovci za danes napovedujejo novo močno deževje. Oblasti so na prizadeta območja napotile vojsko, policijo in dodatne reševalne enote.

Na Šrilanki, kjer so poplave in zemeljski plazovi po uradnih podatkih zahtevali 607 življenj, 214 ljudi pa še pogrešajo, so medtem oblasti v petek predstavile obsežen paket odškodnin za obnovo domov na prizadetih območjih. Prizadeti prebivalci bodo prejeli do deset milijonov rupij (okoli 28.000 evrov) za nakup zemljišč na varnejših območjih in gradnjo novih hiš, so sporočili s finančnega ministrstva. Milijon rupij pa bo znašala odškodnina za smrtne žrtve in invalide.

Neurje je sicer po ocenah oblasti prizadelo več kot dva milijona ljudi ali skoraj deset odstotkov vseh prebivalcev države, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot 71.000 hiš je bilo poškodovanih, od tega v celoti uničenih skoraj 5000. V zakloniščih je še vedno 150.000 ljudi.

Na Tajskem so poročali o 276 smrtnih žrtvah, v Maleziji o dveh, medtem ko sta v Vietnamu po močnem deževju, ki je povzročilo vrsto zemeljskih plazov, prav tako umrli vsaj dve osebi.

