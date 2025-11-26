Dele Tajske so prizadele obsežne poplave, v katerih je glede na danes objavljene podatke oblasti umrlo najmanj 33 ljudi, vojska pa je na prizadeta območja na jugu države v pomoč prebivalcem napotila vojaška plovila in helikopterje. Obilno deževje pesti tudi sosednje države, med drugim Vietnam in Malezijo.

Poplave so ob izjemno močnih padavinah v zadnjem tednu prizadele deset pokrajin na jugu Tajske. V mestu Hat Yai blizu meje z Malezijo so po poročanju britanskega BBC namerili največjo količino dežja v 300 letih – v enem dnevu ga je padlo 335 milimetrov. Fotografije iz mesta prikazujejo vozila in hiše pod vodo, medtem ko prebivalci na strehah čakajo na reševalce.

Vsega skupaj so poplave prizadele več kot dva milijona ljudi, na varno so jih preselili le 13 tisoč. Številni so odrezani od sveta, pomoč pa le s težavo prihaja do njih. Vojska, ki je bila zadolžena za reševanje krize, se pripravlja na napotitev letalonosilke in flotilje 14 ladij s pomočjo in zmogljivostni, s katerimi naj bi zagotovili tri tisoč obrokov dnevno.

Številni so odrezani od sveta, pomoč pa le s težavo prihaja do njih. Foto: Reuters

Napovedujejo nove padavine

Za evakuacijo prebivalcev so na območje napotili tudi druga plovila in tovornjake, je sporočil guverner pokrajine Songkhla. To je vlada v torek razglasila za območje katastrofe in s tem sprostila sredstva za pomoč.

Tajska se od junija do septembra redno sooča z obilnim dežjem, a glede na ugotovitve strokovnjakov so vremenske razmere zaradi podnebnih sprememb postale bolj nepredvidljive.

Dež in poplave pestijo tudi sosednje države. V Vietnamu je število smrtnih žrtev v tednu dni naraslo na 98, v Maleziji pa je moralo domove zapustiti več kot 19 tisoč ljudi. V prihodnjih dneh vremenoslovci napovedujejo nove padavine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.