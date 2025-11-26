Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za ravnateljico javnega zavoda SNG Drama Ljubljana imenovala Ivano Djilas. Petletni mandat na mestu ravnateljice bo nastopila 1. decembra, so sporočili z ministrstva.

Ivana Djilas je gledališka in radijska režiserka z več kot 20-letnimi izkušnjami v slovenskem gledališkem prostoru. Od leta 2000 je ustvarila več kot 80 predstav v osrednjih nacionalnih in mestnih gledališčih ter v regijskih kulturnih ustanovah. Delovala je v SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, SNG Maribor, Slovenskem mladinskem gledališču, Mestnem gledališču ljubljanskem, SLG Celje, Prešernovem gledališču Kranj in številnih drugih gledališčih v Sloveniji in širše.

Poglobljeno poznavanje delovanja javnih zavodov

Magistrirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, univerzitetno diplomo pa je pridobila na Fakulteti dramskih umetnosti Univerze umetnosti v Beogradu. Svoje dolgoletne izkušnje samozaposlene ustvarjalke dopolnjuje s poglobljenim poznavanjem delovanja javnih zavodov, kulturne politike ter vodenja produkcijskih in umetniških procesov. Pri svojem delu je razvila celovit pogled na sodobni gledališki prostor in njegove izzive, zlasti v kontekstu digitalnih sprememb, razvoja občinstev in mednarodnih povezav, so zapisali na ministrstvu.

Djilas bo nasledila Vesno Jurca Tadel, ki je maja podala odstopno izjavo.