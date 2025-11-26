Sreda, 26. 11. 2025, 9.51
1 ura, 2 minuti
Vodenje ljubljanske Drame z decembrom prevzema Ivana Djilas
Ministrica za kulturo Asta Vrečko je za ravnateljico javnega zavoda SNG Drama Ljubljana imenovala Ivano Djilas. Petletni mandat na mestu ravnateljice bo nastopila 1. decembra, so sporočili z ministrstva.
Ivana Djilas je gledališka in radijska režiserka z več kot 20-letnimi izkušnjami v slovenskem gledališkem prostoru. Od leta 2000 je ustvarila več kot 80 predstav v osrednjih nacionalnih in mestnih gledališčih ter v regijskih kulturnih ustanovah. Delovala je v SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, SNG Maribor, Slovenskem mladinskem gledališču, Mestnem gledališču ljubljanskem, SLG Celje, Prešernovem gledališču Kranj in številnih drugih gledališčih v Sloveniji in širše.
Poglobljeno poznavanje delovanja javnih zavodov
Magistrirala je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, univerzitetno diplomo pa je pridobila na Fakulteti dramskih umetnosti Univerze umetnosti v Beogradu. Svoje dolgoletne izkušnje samozaposlene ustvarjalke dopolnjuje s poglobljenim poznavanjem delovanja javnih zavodov, kulturne politike ter vodenja produkcijskih in umetniških procesov. Pri svojem delu je razvila celovit pogled na sodobni gledališki prostor in njegove izzive, zlasti v kontekstu digitalnih sprememb, razvoja občinstev in mednarodnih povezav, so zapisali na ministrstvu.
Djilas bo nasledila Vesno Jurca Tadel, ki je maja podala odstopno izjavo.