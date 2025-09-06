Asta Vrečko za Večer napovedala kandidaturo

Koordinatorica stranke Levica Asta Vrečko se bo na oktobrskem volilnem kongresu vnovič potegovala za mandat na čelu stranke. Kandidirala bo za sookordinatorico, je napovedala za Večer. Ali bo mesto drugega sokoordinatorja zasedel minister za delo Luka Mesec, ni razkrila. Je pa dejala, da bo kandidatura z drugim kandidatom skupna.

V Levici potekajo priprave na oktobrski volilni kongres, na katerem bo članstvu odločalo o vodstvu za naslednje obdobje, ki jih bo tudi popeljalo na parlamentarne volitve prihodnje leto. Hkrati se je najmanjša stranka koalicije lotila sprememb statuta, s katerimi bo uvedla sokoordinatorstvo na čelu stranke.

"Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Kmalu znan sokandidat

Sama je vodenje Levice prevzela pred dvema letoma, ocenjuje, da jim je uspelo v tem času, čeprav je šlo za turbulentno obdobje, stranko uspešno konsolidirati. Čez dober mesec se bo na kongresu potegovala za vnovični mandat. Tokrat bo zaradi uvedbe sookordinatorstva ob sebi imela vsaj še sokandidata. Ali bo to njen dolgoletni predhodnik na čelu stranke ter aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Mesec, uradno še ni znano. Bo pa kandidatura z drugim kandidatom skupna in javnosti predstavljena kmalu, je za časnik dejala Vrečko.

Po njenih besedah pa drugo mesto ni namenjeno predstavniku zunajparlamentarne Vesne, s katero je Levica podpisala namero o sodelovanju, pač pa gre za notranjo organizacijo Levice.

Z Vesno so dogovorjeni za predvolilno koalicijo, je dejala Vrečko. Stranki trenutno pripravljata skupni program, danes pa se bo članstvo obeh strank družilo tudi na srečanju v Rakovem Škocjanu.

"Volilno pot bomo nadaljevali v sodelovanju s stranko Vesna po zgledu naših prejšnjih povezovanj, konec koncev je naša stranka na ta način tudi nastala," pravi Vrečko. Na volitve se po njenih besedah v Levici že intenzivno pripravljajo, kmalu pa bodo javnosti predstavili tudi svojo vizijo za prihodnost.