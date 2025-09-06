Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
10.42

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
kandidatura kongres Levica Asta Vrečko

Sobota, 6. 9. 2025, 10.42

3 minute

Asta Vrečko za Večer napovedala kandidaturo

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Asta Vrečko | "Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko. | Foto STA

"Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Foto: STA

Koordinatorica stranke Levica Asta Vrečko se bo na oktobrskem volilnem kongresu vnovič potegovala za mandat na čelu stranke. Kandidirala bo za sookordinatorico, je napovedala za Večer. Ali bo mesto drugega sokoordinatorja zasedel minister za delo Luka Mesec, ni razkrila. Je pa dejala, da bo kandidatura z drugim kandidatom skupna.

V Levici potekajo priprave na oktobrski volilni kongres, na katerem bo članstvu odločalo o vodstvu za naslednje obdobje, ki jih bo tudi popeljalo na parlamentarne volitve prihodnje leto. Hkrati se je najmanjša stranka koalicije lotila sprememb statuta, s katerimi bo uvedla sokoordinatorstvo na čelu stranke.

"Te ideje so bile prisotne že ob našem nastanku, podobno ureditev poznajo pri nemški Die Linke in nekaterih drugih nam podobnih strankah po Evropi. Stranka lahko z dvema izpostavljenima osebama ob primerni sinergiji dela bolje in doseže več," je v intervjuju za sobotno prilogo časnika Večer pojasnila vodja Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Asta Vrečko_zakon o medijih
Novice DZ sprejel zakon o medijih: za 48, proti 23

Kmalu znan sokandidat

Sama je vodenje Levice prevzela pred dvema letoma, ocenjuje, da jim je uspelo v tem času, čeprav je šlo za turbulentno obdobje, stranko uspešno konsolidirati. Čez dober mesec se bo na kongresu potegovala za vnovični mandat. Tokrat bo zaradi uvedbe sookordinatorstva ob sebi imela vsaj še sokandidata. Ali bo to njen dolgoletni predhodnik na čelu stranke ter aktualni minister za delo in podpredsednik vlade Mesec, uradno še ni znano. Bo pa kandidatura z drugim kandidatom skupna in javnosti predstavljena kmalu, je za časnik dejala Vrečko.

Po njenih besedah pa drugo mesto ni namenjeno predstavniku zunajparlamentarne Vesne, s katero je Levica podpisala namero o sodelovanju, pač pa gre za notranjo organizacijo Levice.

Z Vesno so dogovorjeni za predvolilno koalicijo, je dejala Vrečko. Stranki trenutno pripravljata skupni program, danes pa se bo članstvo obeh strank družilo tudi na srečanju v Rakovem Škocjanu.

"Volilno pot bomo nadaljevali v sodelovanju s stranko Vesna po zgledu naših prejšnjih povezovanj, konec koncev je naša stranka na ta način tudi nastala," pravi Vrečko. Na volitve se po njenih besedah v Levici že intenzivno pripravljajo, kmalu pa bodo javnosti predstavili tudi svojo vizijo za prihodnost.

Asta Vrečko
Novice Asta Vrečko ima kljub odpovedanemu dopustu dvojni razlog za veselje
Robert Golob, Vlada, Interpelacija
Novice Delo Golobove vlade z najvišjo podporo po oktobru 2023
Asta Vrečko
Novice Asta Vrečko ostaja kulturna ministrica
Asta Vrečko
Novice Ministrica Asta Vrečko: Stranke desnice so prvaki poceni populizma #video
kandidatura kongres Levica Asta Vrečko
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.