Avtorji:
P. P., STA

Torek,
14. 10. 2025,
19.40

Osveženo pred

17 minut

Vesna soglasno potrdila sporazum o sodelovanju z Levico

Levica in Vesna | Članstvo Levice je sodelovanje z Vesno na volitvah v DZ že podprlo. | Foto STA

Članstvo Levice je sodelovanje z Vesno na volitvah v DZ že podprlo.

Foto: STA

Vesna je na današnjem svetu stranke soglasno potrdila sporazum o sodelovanju z Levico. "S tem utrjujemo skupno zavezo k zeleno-socialni politiki in močnejšemu zastopanju teh vrednot v prihodnjem mandatu," so sporočili. Sledi oblikovanje in potrditev kandidatnih list ter vzpostavitev koordinacijskega štaba za pripravo na predvolilno obdobje.

"Vesna je pripravljena na aktivno in odgovorno sodelovanje ter krepitev skupnega glasu pri zelenih in socialno pravičnih politikah," so še sporočili iz stranke.

Članstvo Levice je sodelovanje z Vesno na volitvah v DZ že podprlo, ko so v soboto po enotedenskem glasovanju sklenili volilni kongres stranke. Sodelovanje je podprlo nekaj manj kot 84 odstotkov članstva, so v ponedeljek navedli v Levici.

Levica in Vesna kandidatno listo že pripravljata, ta bo prebojna in močna, sta v sklepnem delu kongresa Levice napovedala najverjetnejša bodoča sokoordinatorja Asta Vrečko in Luka Mesec. Ta je napovedal, da si na listi želijo tudi nekaj novih obrazov. Načrtujejo, da bodo listo sestavili in predstavili do konca leta.

Na volitvah ciljajo na vsaj podvojitev zdajšnjih štirih poslanskih mest Levice.

