Macerl in Zgojznik ostajata na čelu stranke Vesna

Kongres zunajparlamentarne stranke Vesna je danes v Kranju na čelo stranke izvolil zdajšnja sopredsednika stranke Uroša Macerla in Uršo Zgojznik. Na kongresu so potrdili tudi volilni manifest, v katerem so se zavzeli za štiri osnovne stebre, to so boj proti draginji, pospešek gospodarstva, varnost za ljudi in naravo ter povezana skupnost.

Sopredsednik Macerl je v zaključnem nagovoru članom izpostavil, da želijo narediti Slovenijo "bolj zeleno in bolj pošteno". Za naloge, ki jih čakajo, je po njegovem mnenju potrebno sodelovanje, ne delitve.

Tudi zato so se v Vesni odločili, da se bodo prihajajočih državnozborskih volitev udeležili s stranko Levica, s katero imajo soroden program. Pri tem je Macerl poudaril, da "ni socialne pravičnosti brez zelenih politik".

Zavzel se je za novo levosredinsko vlado, ki jo bo sestavljala tudi Vesna. Meni, da Slovenija potrebuje politiko, ki ne bo vsak dan tehtala, kaj se ji bolj splača. Nujno pa je treba po njegovem mnenju narediti vse, da ohranijo demokracijo za vse.

Za podpredsednika stranke sta bila danes izvoljena Jaka Zevnik in Barbara Strajnar, izvoljeni pa so bili tudi člani izvršnega in nadzornega odbora ter sveta stranke.

Boj proti draginji, pospešek gospodarstva in posodobitev infrastrukture

V danes potrjenem volilnem manifestu so se v Vesni zavzeli za boj proti draginji, torej za znižanje življenjskih stroškov s cenovno dostopnimi stanovanji, spodbujanjem energetske prenove in opremljanjem streh s sončnimi paneli.

Izpostavili so še pospešek gospodarstva s podporo krožnemu gospodarstvu ter posodobitvijo infrastrukture za konkurenčno in trajnostno gospodarstvo. Vzpostaviti želijo tudi javni sklad za rast in inovacije ter podpreti lokalne verige.

Prav tako so v volilnem manifestu poudarili varnost za ljudi in naravo z zmanjšanjem emisij ter krepitvijo civilne zaščite. Vzpostaviti želijo enoten sistem poveljevanja za boljšo odpornost proti naravnim in digitalnim grožnjam.

Kot četrti steber pa so navedli zavzemanje za povezano skupnost, pri čemer so se zavzeli za več participativnih proračunov in za zadruge.

Mesec: Ko greš z nekom v koalicijo, je to približno tako, kot da bi sklenil zakonsko zvezo

Vesnin volilni manifest je po mnenju sokoordinatorja Levice Luke Mesca, ki se je udeležil kongresa, podoben razmišljanju Levice. Kot je Mesec dejal v izjavi za medije ob robu kongresa, se namreč Vesna osredotoča na skupnost, demokracijo in zeleno politiko, kar želijo nasloviti tudi v Levici.

Današnjega kongresa se je Mesec udeležil, ker si želijo skupaj z Vesno uresničiti cilje, med katerimi so podvojitev števila poslanskih mest, levosredinska vlada ter oblikovanje leve, zelene politike.

Mesec pa si želi na današnjem kongresu Vesne spoznati tudi člane stranke. "Ko greš z nekom v koalicijo, je to približno tako, kot da bi sklenil zakonsko zvezo," je ponazoril.