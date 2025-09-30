Mesec bo kandidiral za sokoordinatorja Levice

Dolgoletni prvi obraz Levice ter aktualni minister za delo Luka Mesec je danes potrdil, da bo na sobotnem volilnem kongresu stranke kandidiral za njenega sokoordinatorja. O tem je zjutraj že poročalo več medijev. Na kongresu bodo tudi "ovekovečili poroko Levice z Vesno" – v Sloveniji tako nastaja zeleno-leva politična opcija, je še napovedal Mesec.

Aktualna koordinatorica Asta Vrečko je v začetku septembra potrdila, da bo sama kandidirala za eno od dveh mest v vrhu Levice. Da bo v tandemu z njo kandidiral za drugo sokoordinatorsko mesto, je v izjavi ob robu Festivala za tretje življenjsko obdobje danes potrdil tudi nekdanji dolgoletni vodja Levice Mesec.

Uradna najava skupne kandidature bo na dnevnem redu sobotnega kongresa, članstvo pa je doslej z več kot 80-odstotno podporo prižgalo zeleno luč uvedbi sokoordinatorstva, je navedel aktualni minister za delo in podpredsednik vlade. O razlogih za uvedbo takšnega načina vodstva pa je pojasnil, da je Levica vedno pristajala na kolektivno vodstvo. "Zato tudi imamo koordinatorja, ne predsednika, ker je bil kolektiv vedno pred posameznikom. S tem, da to še naprej rahljamo in da dobivamo tudi dvoglavo vodstvo, ta princip samo še utrjujemo," je dejal.

Mesec se bo tako, kot kaže, po zaključenih volilnih postopkih po dveh letih znova vrnil na vodstveni položaj najmanjše koalicijske stranke. Od vodenja stranke se je tedaj poslovil, ker je rezultate volitev v svet stranke razumel kot nezaupnico. Na njih je namreč večino dobilo tako imenovano levo krilo, kritično do Meščevega vodenja, pod vodstvom zdaj že nekdanjega člana stranke Mihe Kordiša.

Druga velika sprememba, ki čaka stranko v soboto, pa je potrditev sodelovanja z zunajparlamentarno stranko Vesna, je danes še napovedal Mesec. S tem po njegovih besedah v Sloveniji nastaja zeleno-leva politična opcija. Namero o sodelovanju sta stranki podpisali junija letos, zdaj pa morata to odločitev potrditi še organi obeh strank.