"V zahtevnih časih je bolj kot kadarkoli prej pomembno imeti zanesljivega partnerja"

Letošnja NT konferenca, ki večji del svoje zgodovine velja za največji slovenski poslovno-tehnološki dogodek, je že trideseta po vrsti. Odvija se med 22. in 24. septembrom v Portorožu ter združuje vodilne mislece, podjetnike, inženirje in tehnološke navdušence, v njenem ospredju pa so umetna inteligenca, digitalna preobrazba slovenskih podjetij in prihodnost kibernetske varnosti.

Trideset let je zelo dolga doba v svetu informacijskih in komunikacijskih tehnologij in marsikdo se niti ne spomni ali si ne more predstavljati, kakšne so bile računalniške in komunikacijske naprave in storitve tistega časa. Temu primerno so se spreminjali tudi vsebinski poudarki tega dogodka, ki so ga prvič izpeljali leta 1995, že eno leto po ustanovitvi slovenske podružnice družbe Microsoft.

Od prvih Oken v slovenščini do podjetij z umetno inteligenco

Na letošnji jubilejni konferenci se je zbralo preko 1.800 udeležencev, ki bodo lahko prisluhnili več kot 130 predavanjem in se udeležili delavnic z več kot 110 domačimi in tujimi strokovnjaki. A te številke povedo le manjši del zgodbe – ključni so pogovori, ideje, nove poti ter novi poslovni in strokovnimi stiki, ki se tukaj odpirajo že 30 let.

NT konferenca je skozi leta postregla z mnogimi preboji – spomnimo se samo prvega operacijskega sistema Windows in zbirke Office v slovenščini. Danes pa je v ospredju vprašanje: Kako umetna inteligenca spreminja podjetja in družbo?

Otvoritveni dogodek s štirimi ključnimi govorci sta povezovala Slon in Sadež. Foto: NTK25

Spodbudne številke za Slovenijo

Na dogodku, ki so ga slovesno otvorili danes, smo slišali, da se Slovenija pri tem postavlja ob bok vodilnim državam sveta. Kar 21 odstotkov slovenskih podjetij že uporablja umetno inteligenco, kar nas uvršča celo precej nad povprečje Evropske unije, ki je okrog 16 odstotkov.

Še na en podatek smo lahko ponosni: uporaba umetne inteligence v Sloveniji se je v enem letu povečala za kar 84 odstotkov, kar je najhitreje v srednji in vzhodni Evropi.

Z umetno inteligenco do petih dodatnih odstotkov BDP?

A kljub temu ostaja veliko prostora za izboljšave in napredek, saj ima komaj 17 odstotkov podjetij razvito digitalno strategijo. Še bolj zaskrbljujoče je, da med malimi in srednjimi podjetji več kot polovica meni, da digitalna preobrazba sploh ni ključna. In prav tu NT konferenca postavlja ogledalo – in hkrati ponuja odgovore.

"Slovenija ne dohiteva več. Slovenija je med vodilnimi." Tako je v uvodnem govoru poudaril Kalin Dimčev, direktor regije Adriatik pri Microsoftu. Posebej je izpostavil, da bi generativna umetna inteligenca lahko Sloveniji v prihodnjem desetletju dodala tri do štiri milijarde evrov k BDP-ju, kar bi bilo približno pet odstotkov celotnega gospodarstva.

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu Kalin Dimčev Foto: Srdjan Cvjetović

Temne plati digitalnega sveta ne smemo prezreti

NT konferenca je tudi priložnost za Microsoft, kjer predstavijo svoje tehnološke novosti. Letos so to Copilot z že vključeno podporo za slovenščino, GPT-5 in preboji na področju kvantnega računalništva.

Žal pa temna plat digitalnega sveta zahteva vedno več pozornosti, ker umetna inteligenca ne poganja le napredka, ampak tudi nove generacije kibernetskih groženj. Letos daje NT konferenca velik poudarek prav vprašanju varnosti v dobi umetne inteligence in geopolitičnih napetosti. Ključno je, da imajo podjetja ne le orodja, ampak tudi strokovnjake, znanje in strategije za obrambo, smo slišali na dogodku.

Poslovni dan: kam gre slovenska digitalna preobrazba?

Prvi dan konference poteka v znamenju Poslovnega dne, namenjenega vodilnim v podjetjih in organizacijah. Letos je vsebina razdeljena na tri strateške sklope: Podjetje prihodnosti – kako z UI in talenti ohranjati konkurenčnost, Kako biti boljši z uporabo UI? – konkretni primeri in rešitve ter Človeški vidik digitalnega – da tehnologija ostane človeku prijazna.

Vsebine so usmerjene v dejanske spremembe in podpirajo tiste, ki vsak dan sprejemajo odločitve o prihodnosti podjetij.

V polni veliki dvorani kongresnega centra Bernardin je Vesna Prodnik pojasnila, kaj pomeni, da je Telekom Slovenije digitalna hrbtenica Slovenije. Foto: Srdjan Cvjetović

Telekom Slovenije na NT konferenci: zanesljiv slovenski partner v digitalnem svetu

Tudi letošnje NT konference se aktivno udeležuje Telekom Slovenije, ki s svojimi strokovnjaki in vodstvom predstavlja širok nabor naprednih komunikacijskih in informacijskih storitev. Že uvodni dan poslovnega programa je pritegnil veliko pozornosti – predvsem z nastopom Vesne Prodnik, članice uprave, odgovorne za tehnologijo, ki je v polni veliki dvorani izpostavila, kako pri Telekomu Slovenije z uporabo umetne inteligence, na trdnih temeljih varnosti, zaupanja in zanesljivosti, neprestano dopolnjujejo in nadgrajujejo svojo ponudbo.

V času, ko digitalne grožnje naraščajo, tehnologija pa se razvija s svetlobno hitrostjo, postaja jasno: brez zanesljivega digitalnega partnerja ni varne prihodnosti. Telekom Slovenije je na letošnji NT konferenci pokazal, da ima vizijo, orodja in predvsem – ljudi, ki jo znajo uresničiti.

Članica uprave Telekoma Slovenije, odgovorna za tehnologijo, Vesna Prodnik na konferenci NTK 2025 Foto: Srdjan Cvjetović

Slovenija potrebuje digitalno hrbtenico – in jo že ima!

"Živimo v zahtevnih časih, polnem geostrateških in drugih izzivov, ko je bolj kot kadarkoli prej pomembno imeti partnerja, ki celovito, varno in odzivno podpira vse digitalne potrebe – podjetij, ustanov in posameznikov," je med drugim poudarila Vesna Prodnik. Dodala je, da je Telekom Slovenije digitalna hrbtenica Slovenije, kar pomeni odgovornost, da ostajajo zanesljiv temelj digitalne prihodnosti države.

Posebej je izpostavila delo Centra za kibernetsko odpornost, ki se vsak dan učinkovito spopada z naraščajočim številom kibernetskih napadov in izrednih dogodkov. Ključno vlogo pa ima tudi močna, visoko usposobljena ekipa razvojnih inženirjev različnih profilov, ki s svojo predanostjo in znanjem zagotavlja, da Telekom Slovenije ne le sledi, ampak pogosto narekuje tehnološki tempo – vedno pripravljeni na hiter, premišljen in učinkovit odziv.