V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja slovesnost je bila v soboto v Zagorju ob Savi, predsednica Nataša Pirc Musar pa je v poslanici ta dan označila kot dan ponosa.

Kot je zapisala Pirc Musar, je bil Maister velik domoljub, vizionar in vojaški strateg, ki se je zavedal pomena odločnega in neomajnega boja za narodov obstoj, kulturo in svobodo. V prelomnem zgodovinskem času za prihodnost Slovencev je z navdihujočim zgledom, vodenjem in dejanji v boju za severno mejo postavil temelje za uresničitev sanj o samostojni državi.

Ob tem je predsednica pozvala, naj nam bodo v današnjem svetu Maistrova sporočila in vrednote v navdih ter poduk, da se narodna zavest in solidarnost ne gradita le z odločnostjo in močjo, temveč tudi z znanjem, ustvarjalnostjo, kulturo, medsebojno pomočjo in razumevanjem.

"Naj nas njegov duh povezuje in opominja, da smo svobodo, mir in narodno samobitnost pridobili z dolgoletnimi prizadevanji ter z žrtvami in krvjo naših prednikov in sodobnikov. V spoštljiv spomin nanj ohranjajmo ponos, vero in odgovornost do naše skupne prihodnosti - tako kot je to počel on: pokončno, zavzeto, z zanosom in z neomajno zvestobo domovini," je dodala Pirc Musar in pozvala, da državni praznik praznujmo z odprtim srcem - kot dan ponosa, enotnosti in hvaležnosti za vse, kar nas povezuje kot narod.

Brez njega bi bila zgodovina drugačna

Po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič pa nam dejanja generala Maistra, njegovih častnikov in vojakov ter Narodnega sveta za Štajersko kažejo, da lahko s pravo vizijo in odločnostjo, tudi posamezniki ali manjše države, ključno vplivajo na odločitve z globalnimi posledicami. Brez njegovih dejanj in podpore tistih, ki so z njim delili vizijo slovenske Štajerske in Koroške, bi bila slovenska zgodovina popolnoma drugačna, je Klakočar Zupančič zapisala v poslanici ob prazniku.

"Na zapuščini generala Rudolfa Maistra je nastala sodobna, demokratična in mednarodno uveljavljena Republika Slovenija. V zadnjih letih smo večkrat dokazali, da nismo samo narod, ki bi na domačem parketu ali v mednarodnih odnosih le sledil velikim. Smo narod, ki je dovolj odločen, da sam piše svojo usodo. Ob vseh pomembnih odločitvah za usodo naše države in naroda smo dokazali, da smo dostojni nasledniki zapuščine generala Rudolfa Maistra."

Simbol narodne zavesti

Na sobotni osrednji državni slovesnosti v Zagorju ob Savi je bil osrednji govornik namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske (SV) Uroš Paternus, ki je med drugim poudaril, da generala Maistra ne ohranjamo v spominu zgolj kot vojaka, temveč kot simbol narodne zavesti in narodne moči. Kot je še dejal, je bil to človek, ki je znal v odločilnih trenutkih prevzeti odgovornost za svoj narod.

Že v četrtek se je obrambni minister Borut Sajovic Maistrovi viziji, pogumu ter prispevku k oblikovanju slovenske državnosti poklonil s položitvijo venca pri spomeniku generala Maistra pred ministrstvom, kjer sta to storili tudi delegaciji Mestne občine Ljubljana in Zveze društev general Maister.

General je imel pomembno vlogo predvsem v zgodovini Maribora, kjer je Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor prav tako v četrtek pripravilo spominsko slovesnost. Venec k spomeniku je položil župan Saša Arsenovič, v petek pa so spominsko slovesnost s položitvijo venca na Maistrovo grobnico pripravili tudi na pobreškem pokopališču.

V generalovem rojstnem mestu Kamniku je spominska slovesnost prav tako potekala že v četrtek, na njej pa so podelili spominska priznanja za zasluge pri ohranjanju spomina, sporočilnosti in veličine generala, ki jih že nekaj let skupaj podeljujejo Občina Kamnik, Mestna občina Maribor in Zveza društev general Maister. Letos so jih prejeli Vojaški muzej SV, Marjeta Humar, Borut Marjan Sturm in Drago Fras.

Rudolf Maister (1874-1934) je s svojimi borci ob koncu prve svetovne vojne, po razpadu avstro-ogrske monarhije, dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oziroma jugoslovansko upravo. Bil je tudi pesnik, slikar in velik ljubitelj knjig.