Kitajski najstnik zaustavil Darka Jorgića

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju WTT Star Contender v Omanu končal v polfinalu. Premoč je moral priznati 19-letnemu Kitajcu Ruidu Wenu, ki je slavil s 3:1.

Jorgić je imel danes dva nastopa; najprej je v četrtfinalu premagal drugega igralca sveta in prvega nosilca turnirja Kitajca Lin Shidonga s 3:1, nato pa je naletel na razpoloženega najstnika, ki je v zadnjem času v izjemni formi.

Jorgić je po gladko izgubljenem prvem nizu dobil drugega in izenačil na 1:1, kar je bil prvi izgubljeni niz Wena v Maskatu, nato pa je Kitajec naslednja dva osvojil na 8 in 7.

Za Ruiba Wena bo to drugi finale v 2026; v začetku januarja je prišel tudi do zaključnega dejanja v Dohi ter posledično na svetovni lestvici napredoval za 22 mest, tako da je ta teden 31. Jorgić ostaja na 15. mestu.

"Lepa popotnica za nadaljevanje sezone"

"Zadovoljen sem s celotnim turnirjem. Mislim, da sem igral dobro. Med drugim sem premagal dva kitajska igralca, tudi drugega igralca sveta, a je težko na enem turnirju premagati tri ali celo štiri Kitajce. Wen Ruibo je igralec, ki je zelo dober v pasivni igri, veliko žogic vrača na mizo, ob pravi priložnosti pa hitro zaključi napad z močnimi udarci. Dobro je variiral igro in bil preprosto boljši od mene. Težko bi rekel, da sem v polfinalu igral slabo, a ključni je bil tretji niz, v katerem sem vodil s 5:3, imel dve lepi, čisti žogici, nato pa se je tehtnica obrnila na njegovo stran. Z zmago je začel verjeti vase, ob tem pa me je lani v Makedoniji prav tako premagal v polfinalu," je razplet obračuna v izjavi za Namiznoteniško zvezo ocenil Jorgić, ki ga od 5. do 8. februarja v Montreuxu v Švici čaka evropski TOP 16.

Foto: worldtabletennis.com

"Vsekakor je to lepa popotnica za turnir v Montreuxu in nadaljevanje sezone. Mislim, da sem v dobri formi, tudi počutje je pravo. Do Montreuxa, ki je zame eden najpomembnejših turnirjev, se bom moral dobro spočiti, in če se bom želel znova boriti za najvišja mesta, bom moral biti v pravi formi. Upam, da jo bom ohranil tudi na naslednjih turnirjih," je dodal Jorgić.