Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Petek,
23. 1. 2026,
15.46

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Petek, 23. 1. 2026, 15.46

1 ura, 9 minut

Namizni tenis, WTT Star Contender, Oman

Kitajski najstnik zaustavil Darka Jorgića

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Darko Jorgić | Darko Jorgić je obstal pred vrati finala. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić je obstal pred vrati finala.

Foto: worldtabletennis.com

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju WTT Star Contender v Omanu končal v polfinalu. Premoč je moral priznati 19-letnemu Kitajcu Ruidu Wenu, ki je slavil s 3:1.

Jorgić je imel danes dva nastopa; najprej je v četrtfinalu premagal drugega igralca sveta in prvega nosilca turnirja Kitajca Lin Shidonga s 3:1, nato pa je naletel na razpoloženega najstnika, ki je v zadnjem času v izjemni formi.

Jorgić je po gladko izgubljenem prvem nizu dobil drugega in izenačil na 1:1, kar je bil prvi izgubljeni niz Wena v Maskatu, nato pa je Kitajec naslednja dva osvojil na 8 in 7.

Za Ruiba Wena bo to drugi finale v 2026; v začetku januarja je prišel tudi do zaključnega dejanja v Dohi ter posledično na svetovni lestvici napredoval za 22 mest, tako da je ta teden 31. Jorgić ostaja na 15. mestu.

"Lepa popotnica za nadaljevanje sezone"

"Zadovoljen sem s celotnim turnirjem. Mislim, da sem igral dobro. Med drugim sem premagal dva kitajska igralca, tudi drugega igralca sveta, a je težko na enem turnirju premagati tri ali celo štiri Kitajce. Wen Ruibo je igralec, ki je zelo dober v pasivni igri, veliko žogic vrača na mizo, ob pravi priložnosti pa hitro zaključi napad z močnimi udarci. Dobro je variiral igro in bil preprosto boljši od mene. Težko bi rekel, da sem v polfinalu igral slabo, a ključni je bil tretji niz, v katerem sem vodil s 5:3, imel dve lepi, čisti žogici, nato pa se je tehtnica obrnila na njegovo stran. Z zmago je začel verjeti vase, ob tem pa me je lani v Makedoniji prav tako premagal v polfinalu," je razplet obračuna v izjavi za Namiznoteniško zvezo ocenil Jorgić, ki ga od 5. do 8. februarja v Montreuxu v Švici čaka evropski TOP 16.

"Zadovoljen sem s celotnim turnirjem. Mislim, da sem igral dobro. Med drugim sem premagal dva kitajska igralca, tudi drugega igralca sveta, a je težko na enem turnirju premagati tri ali celo štiri Kitajce." | Foto: worldtabletennis.com "Zadovoljen sem s celotnim turnirjem. Mislim, da sem igral dobro. Med drugim sem premagal dva kitajska igralca, tudi drugega igralca sveta, a je težko na enem turnirju premagati tri ali celo štiri Kitajce." Foto: worldtabletennis.com

"Vsekakor je to lepa popotnica za turnir v Montreuxu in nadaljevanje sezone. Mislim, da sem v dobri formi, tudi počutje je pravo. Do Montreuxa, ki je zame eden najpomembnejših turnirjev, se bom moral dobro spočiti, in če se bom želel znova boriti za najvišja mesta, bom moral biti v pravi formi. Upam, da jo bom ohranil tudi na naslednjih turnirjih," je dodal Jorgić.

Darko Jorgić
Sportal Jorgić uspešen tudi proti Shahu, v četrtfinalu z Linom
Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić je na kolena spravil drugega igralca sveta
Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.