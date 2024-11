Golob: Verjetno se še sam ni zavedal, kakšen zgodovinski mejnik je postavil

Rudolf Maister je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda, je ob današnjem prazniku zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila njegovo preudarnost in pogum v času oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij. Predsednik vlade Robert Golob je medtem v poslanici poudaril, da je Maistrova zapuščina v svetu negotovosti in konfliktov še toliko pomembnejša. "Vrednote, kot so svoboda, znanje, solidarnost, povezovanje in sodelovanje, ki nam jih je zapustil, pa se ne zdijo več tako samoumevne," je zapisal Golob.

V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja državna proslava v letu, ki ga je vlada razglasila za Maistrovo leto, je bila v petek v njegovem rojstnem Kamniku.

Vlada je Maistrovo leto razglasila, saj med drugim obeležujemo 150. obletnico rojstva in 90. obletnico smrti slovenskega pesnika, generala in borca za severno mejo. Hkrati je bil Maister pred točno sto leti v Kamniku imenovan za častnega meščana Kamnika.

Pirc Musar: V svojem srcu je začutil, da mora ukrepati

"Slutil je, da se slovenskemu narodu na prepihu oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij lahko zgodi krivica. Zato je v svojem srcu začutil, da mora ukrepati - za bližnje, za soborce, za Slovenke in Slovence ter predvsem za prihodnje rodove," je v poslanici ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, uvodoma izpostavila predsednica države Nataša Pirc Musar.

Dodala je, da Maister še danes velja za izjemnega in navdihujočega človeka, saj je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda. Z njegovo pomočjo sta Maribor in celotna Spodnja Štajerska z razorožitvijo nemške zelene garde postala del Države Slovencev, Hrvatov in Srbov ter desetletja kasneje del samostojne Republike Slovenije. "Tako se je general Maister skupaj s požrtvovalnimi in pogumnimi dejanji svojih soborcev s peresom in mečem vpisal v temelje slovenstva," je sklenila.

Hkrati je izpostavila, da so Maistrova sporočila še vedno živa. "Opominjajo nas, da si moramo neprestano prizadevati za medsebojno zaupanje, spoštovanje in dialog. Spoštljiva, premišljena in iskrena beseda ima lahko neverjetno moč, saj najde pot do srca in razuma. Zato vam ob državnem prazniku želim, da bi doma in širom sveta ostali zavezani pogumu ter modrosti; da bi znali izreči in slišati neposredne, odkrite in človekoljubne pozive k humanemu, solidarnemu in mirnemu svetu," je sklenila.

Golob: Verjetno se še sam ni zavedal, kakšen zgodovinski mejnik je postavil

"V letu generala Rudolfa Maistra je še posebej pomembno, da se spominjamo tega velikega Slovenca, branitelja slovenske severne meje, moža neomajnih prepričanj, častnih vrednot in predvsem velikega domoljuba, ki je zaznamoval slovensko zgodovino. Prav je, da ob 150. obletnici njegovega rojstva in 90. obletnici njegove smrti počastimo njegove izjemne zasluge za svoj narod," pa je v poslanici zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Dodal je, da se verjetno Maister še sam ni zavedal, kakšen zgodovinski mejnik boja za svobodo je postavil. "Skupaj s svojimi borci se je pogumno postavil po robu tujim vojakom. Ob tem ni le zavrnil poskusa priključitve Maribora z okolico Nemški Avstriji, ampak je lastnoročno prevzel nadzor nad mestom in vso Spodnjo Štajersko. Razglasil je mobilizacijo in s tem ustanovil prvo sodobno slovensko vojsko. Ta naša prva vojska je pomenila naš prvi korak v boju za naše meje in samostojno državo, za kar smo se nato bojevali vse prejšnje stoletje. Njegova vera v narod je prešla na mnoge somišljenike, izobražence, učitelje in Slovence, ki so z njim ohranjali upanje v svobodno prihodnost," je predsednik vlade zapisal ob državnem prazniku.

Kot je še izpostavil Golob, Rudolf Maister ni bil le mož dejanj, vešč je bil tudi besed in slike – peresa in svinčnika: "Bil je velik ljubitelj knjig, pesnik in slikar, ki je svoje vrednote resnično živel. Kot ikona boja za svobodo, z vrednotami, ki jih je izvajal in živel, je navdih nam vsem. Njegovo delo izpoveduje najglobljo človečnost in domoljubje."

Golob je poudaril, da je Maistrova zapuščina v svetu negotovosti in konfliktov še toliko pomembnejša. "Vrednote, kot so svoboda, znanje, solidarnost, povezovanje in sodelovanje, ki nam jih je zapustil, pa se ne zdijo več tako samoumevne. Priča smo neznanskemu trpljenju ljudi na mnogih kriznih žariščih, ki je na žalost prizadelo tudi najmlajše, otroke, za katere bi se življenje moralo šele začeti. Ko poslušamo njihove zgodbe, v njih ponavadi ni ne jeze ne sovraštva, le ogromna želja po dostojnem življenju. General Rudolf Maister nas je s svojimi dejanji naučil, da naše skupne – narodne – cilje lahko dosežemo le s spoštljivim sobivanjem in tako, da stvari delamo skupaj. Zavedanje o njegovih dejanjih nas nagovarja, da v časih nenehnih sprememb, negotovosti in izzivov ohranjamo enotnost in trdno stojimo za svojimi vrednotami ter si dejavno prizadevamo za mir in pravičnejši svet," je prepričan Golob.

Maistrovih 47 minut za Maribor v doživljajski uprizoritvi na prostem

V Mariboru bodo leto generala Rudolfa Maistra danes obeležili z umetniškim dogodkom na prostem, v katerem je združilo moči več kulturnih zavodov in partnerjev. Doživljajska uprizoritev v režiji Matjaža Latina bo predstavila dogajanje pred 106. leti, ko je Maister v noči iz 22. na 23. november 1918 dokončno prevzel nadzor v Mariboru.

"Premišljeno zasnovana in odlično vodena akcija je stekla ob 4. uri zjutraj in je potekala le 47 minut. Maribor je postal slovensko mesto," pravijo avtorji projekta, ki so ga skladno s tem zgodovinskim dejstvom naslovili 47 minut, Maistrova akcija za Maribor.