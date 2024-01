Maistrovo leto v Kamniku, Maistrovem rojstnem mestu

Oglasno sporočilo

Vkorakali smo v leto Rudolfa Maistra, človeka, ki je pred dobrimi stotimi leti zavrnil razglasitev Spodnje Štajerske za del Avstrije in obranil slovensko severno mejo. Prav on je zaslužen, da danes na Štajerskem še vedno odzvanja slovenski jezik. V letu 2024 praznujemo 150. obletnico njegovega rojstva in 90. obletnico njegove smrti. Maistrovo leto bo še zlasti živahno v njegovem rodnem kraju, Kamniku.

Foto: Maister d.o.o.

Maistrovo ime v Kamniku

Rudolf Maister je v Kamniku prisoten povsod. Po njem so poimenovane ulice, gimnazija, tam stojita njegov celopostavni kip in njegova rojstna hiša, ki je danes muzejska zbirka, posvečena njegovemu življenju in delu. Ob kipu stoji Bar pri Maistru, le lučaj od rojstne hiše pa Pivovarna Maister.

Z Maistrovim desetakom lahko v starem mestnem jedru nakupujete pri odličnih ponudnikih. Njegov rojstni dan je občinski praznik, na katerega se zvrsti več kot 40 različnih prireditev. "Osvobodil je s svojo hrabrostjo in odločnostjo že potujčeni Maribor in zavaroval našo severno mejo," pravi listina iz leta 1924, s katero je Rudolf Maister postal častni občan svojega rojstnega Kamnika. V Kamniku je Maister sinonim za častitljivo preteklost, pa tudi del sodobnosti in vsakdanjega življenja ponosnih domačinov.

Maister kot navdih ene najuspešnejših slovenskih pivovarn

Foto: Maister d.o.o.

Nedaleč od rojstne hiše Rudolfa Maistra je pred šestimi leti zrasla sodobna kraft pivovarna, ki se je s svojim imenom poklonila spominu na tega izjemnega rojaka. Na etiketi prvega piva ponosno na svojem konju sedi Rudolf Maister, njegova podoba, narejena izključno za pivovarno, pa je delo akademske slikarke. Obrazu Maistra so kmalu sledili še drugi obrazi pomembnih Slovenk in Slovencev in danes je Pivovarna Maister ne le ena najuspešnejših v slovenskem prostoru, ampak tudi poklon slovenski zgodovini, kulturi in ljudem.

Foto: Maister d.o.o.

Njihova ponudba piva je raznolika, od klasičnih kraft lagerjev, ale piv do eksperimentalnih poslastic, ki jih v prvi vrsti povezuje kakovostna voda izpod Kamniških Alp in skrbno izbrani hmelji, sladovi ter kvas. Iz njih v pivovarni po skrbno izdelanih recepturah zvarijo izvrstna kraft piva, ustvarjena z namenom, da se za vsak okus najde primerno pivo in ga nato v dobri družbi z užitkom popije.

Pivivarna Maister v Kamniku Foto: Maister d.o.o.

V zadnjem desetletju je Kamnik sledil svetovnim težnjam v pivovarstvu, zlasti v razvoju mikropivovarn in kraft piva, kjer v bogatem pivovarskem okolju ponovno odkrivajo in nadgrajujejo tradicionalne recepture, hkrati pa eksperimentirajo z novimi okusi in tehnologijo v pivovarstvu.

Vodeni ogledi

Foto: Maister d.o.o.

Ob Maistrovem letu se bodo v Kamniku zvrstili različni dogodki in prireditve. Veselo bo tudi v Pivovarni Maister, saj se bo pivovarna še bolj odprla za javnost, zato ne zamudite priložnosti, da pokukate v njeno notranjost ter spoznate srčne pivovarje, ki bodo z vami odprtih rok delili svoje postopke varjenja piva in vam strokovno predstavili različne stile kraft piv. Ogledi pivovarne z degustacijami so mogoči tako za zaključene skupine kot tudi individualne goste.

Zaključene skupine lahko pivovarno ob predhodnem dogovoru obiščete vsak dan v tednu. Posameznikom pa je na voljo ogled pivovarne vsak četrtek popoldne, kjer se lahko v okviru Poti piva in svobode odpravite na pravi potep po Kamniku skozi zgodbe o pivu in svobodi ter okusite piva prav vseh pivovarjev Kamnika, enega izmed mest z največ pivovarnami na prebivalca na svetu.

Poti piva in svobode Foto: Nina Medved

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola lahko škoduje zdravju.

Naročnik oglasnega sporočila je MAISTER D.O.O.