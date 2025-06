Pacienti pred ZD Kamnik čakali več ur: vrsta vse od zgornjega nadstropja do dvorišča

V Zdravstvenem domu Kamnik je danes potekala opredelitev v ambulanti družinske medicine nove zdravnice družinske medicine. V zdravstvenem domu in pred njim so številni pacienti v dolgi vrsti čakali več ur, so poročali mediji. Na ministrstvu za zdravje opozarjajo, da je za zagotavljanje mreže na primarni ravni pristojna občina.

Po poročanju portala Kamnik.info se je pred in v Zdravstvenem domu Kamnik danes vila res dolga vrsta občank in občanov, ki so želeli izbrati osebnega zdravnika. Čeprav so vpisovanje pacientov začeli ob 7. uri, so prvi pred ZD Kamnik prišli že ob 4. uri zjutraj.

Nova zdravnica, pri kateri so se pacienti lahko opredelili, je sicer specializantka, ki v zdravstvenem domu že dela kot urgentna zdravnica, zdaj pa je sprejela dodatne naloge kot družinska zdravnica. Pri njej se je lahko opredelilo okrog 400 pacientov, nova zdravnica pa bo delala enkrat tedensko.

Direktor: Danes je vrsta krajša

"Danes je vrsta krajša kot prejšnjič, ko je zdravnik opredeljeval nove paciente," je razmere za N1 komentiral direktor zdravstvenega doma Sašo Rebolj. Zgodba se ponovi vsakokrat, ko jim uspe dobiti zdravnika, ki na novo opredeljuje paciente.

Opozoril je še na en razlog, ki povzroča take prizore. ZD nima možnosti privilegirati prebivalcev svoje občine. Odkar je direktor, so odprli pet dodatnih ambulant, a se število ljudi v občini, ki so brez osebnega zdravnika, ni bistveno zmanjšalo, je povedal Rebolj. Pri njih so se namreč opredelili pacienti iz sto in več kilometrov oddaljenih krajev. "Odpremo lahko še 20 ambulant, pa bodo vse polne, saj večinoma prostor zapolnijo pacienti od drugod," je opozoril in pozval ministrstvo za zdravje, naj spremeni neživljenjska pravila.

Kaj pravijo na ministrstvu?

Na ministrstvu odgovarjajo, da je za zagotavljanje mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pristojna občina, ki je avtonomna pri podeljevanju koncesij in iskanju družinskih zdravnikov, zdravstveni dom pa je odgovoren za poslovanje. Naloga občine je tudi, da v sodelovanju z zdravstvenim domom ustrezno komunicira s prebivalci občine in jih obvešča o njihovih možnostih, so zapisali v odzivu.

Na ministrstvu se sicer zavedajo, da družinskih zdravnikov primanjkuje, vendar njihovega števila žal ni mogoče povečati čez noč, zato izvajajo sistemske ukrepe za zagotavljanje boljše dostopnosti na vseh področjih. Med drugim so izpostavili interventni zakon, s katerim so poenostavili postopke prihoda tujih zdravnikov in sistemsko rešitev za priznavanje poklicnih kvalifikacij zdravstvenih delavcev iz tujine.

Uvedli so tudi različne administrativne razbremenitve, nov standard tima v družinski medicini, finančne spodbude v ambulantah družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja, ki opredeljujejo več od zahtevanega minimuma, ter različne spodbude za izbiro specializacije iz družinske medicine, so še poudarili.

K boljši dostopnosti pa bodo po njihovih navedbah prispevali tudi drugi predpisi, kot je na primer zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu.