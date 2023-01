Pred ZD Ljubljana Bežigrad gneča zaradi vpisa neopredeljenih bolnikov

V enoti ZD Ljubljana Bežigrad od 3. januarja delata dve dodatni zdravnici družinske medicine, ena v obsegu 0,6 programa ambulante družinske medicine in druga v polnem obsegu. Skupaj bosta lahko opredelili do 2.500 oseb, je v sporočilu za javnost ZD Ljubljana pojasnila predstojnica enote Bežigrad Lilijana Klančnik.

Kot je dodala, je družinski zdravnik dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki ga izberejo, dokler ne doseže kvote 1.895 glavarinskih količnikov, kar v praksi pomeni od 1.300 do 1.500 opredeljenih oseb: "Tako v enoto Bežigrad ne prihajajo le osebe z območja Bežigrada, temveč tudi iz vse Ljubljane in celo iz drugih krajev po državi."

Gneča pred ZD Bežigrad

Opredelitev za izbranega osebnega zdravnika je potrebno opraviti osebno. Mogoče pa je pooblastiti drugo osebo, da to stori namesto osebe, ki fizično ne more priti. https://t.co/pqTy4TTZwT — Zdravstveni dom Ljubljana (@ZDLjubljana) January 5, 2023

Ker je opredelitev pri družinskem zdravniku treba opraviti osebno, danes pred enoto Bežigrad nastaja gneča. Množica ljudi je bila pred vhodom že pred odprtjem zdravstvenega doma. Po odprtju pa so v zdravstvenem domu, kot pojasnjujejo, v približno pol ure vse, ki so prišli zaradi opredelitve, usmerili v čakalnice. Osebe, ki v enoto osebno ne morejo priti, lahko za opredelitev pooblastijo drugo osebo, potrebujejo le kartico zdravstvenega zavarovanja, so pojasnili.

Ker lahko za opredeljevanje v vsaki ambulanti sprejmejo do 70 ljudi dnevno, so se odločili za sistem s številkami. "Oseba, ki prejme listek s številko, ve, da bo ta dan opredeljena, s čimer smo se izognili prerivanju in morebitnim izgredom pred zdravstvenim domom in v njem. Zavedamo se, da je v času, ko je veliko oseb brez izbranega osebnega zdravnika, težko določiti, kdo ima prednost in kdo ne," poudarja predstojnica Klančnik.

Bolnikov pa, kot je pojasnila, o prihodu novih zdravnic niso obveščali, saj nobena ni nadomestila konkretnega zdravnika, prav tako nimajo pravice odločati o tem, koga od oseb, ki so v ZD Ljubljana izgubile izbranega osebnega zdravnika, obvestiti in koga ne.

Ob tem se je vsem bolnikom zahvalila za razumevanje in izrazila zadovoljstvo, da sta se kolektivu pridružili dve mladi zdravnici.