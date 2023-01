Je to časovna bomba, ki lahko raznese evropsko zdravstvo?

Slovenske težave na področju zdravstva niso izjema v Evropi. Težave ima vsa celina. Staranje prebivalstva, covid-19 ter težave s pomanjkanjem zdravstvenega osebja in delovno preobremenjenostjo so glavni razlogi za krizo evropskih zdravstvenih sistemov. Nekateri celo svarijo pred tiktakajočo časovno bombo.

V Franciji je pretekli konec tedna več večjih francoskih bolnišnic poročalo o velikih težavah, saj se enote za nujno pomoč zaradi nenehnih stavk številnih lokalnih zdravnikov le s težavo spopadajo z ogromnim številom bolnikov, ki obiskujejo urgenco. Poleg tega je enotedenska stavka zdaj podaljšana do 8. januarja, protestni pohod zdravnikov pa je predviden za četrtek.

Francoski zdravniki želijo višje plače

Splošni zdravniki, ki so člani poklicnega predstavniškega telesa Médecins pour Demain (sl. Zdravniki za jutrišnji dan), stavkajo od 26. decembra lani za višje plače. Stavko so podaljšali še za en teden.

Zdravniki zahtevajo podvojitev stroškov posvetovanja, z zdajšnjih 25 evrov na 50 evrov. Želijo si tudi izboljšanje delovnih pogojev, prav tako želijo dodaten denar, da bi lahko zaposlili administrativne pomočnike.

Zdravniško stavko podpira več večjih stanovskih organizacij, vključno z Zvezo neodvisnih zdravnikov, Sindikatom zdravnikov in Mladimi zdravniki. Sindikat francoskih zdravnikov splošne medicine je zavrnil podporo stavki, hkrati pa priznal, da so izboljšave delovnih pogojev nujne, da bi več mladih zdravnikov spodbudili k opravljanju splošne prakse, piše spletna stran Radio France Internationale.

Protesti francoskih zdravnikov:

France… Doctors throw down their stethoscopes in protest of a failed health system… this is a global problem from not treating patients during covid. Now hospitals worldwide can not cope with the backlog pic.twitter.com/Y1X80td7O4 — Pelham (@Resist_05) January 2, 2023

Pomanjkanje zdravnikov

Eden od razlogov za francoske težave je tudi pomanjkanje zdravnikov. V Franciji je namreč danes manj zdravnikov kot leta 2012. Več kot šest milijonov ljudi, vključno s 600 tisoč bolnikov s kroničnimi boleznimi, nima svojega rednega osebnega zdravnika. Skoraj tretjina prebivalstva nima ustreznega dostopa do zdravstva, piše britanski Guardian.

Velike težave ima tudi britanski javni zdravstveni sistem (NHS). Natrpani oddelki, izgoreli splošni zdravniki, pacienti čakajo ure na reševalna vozila – zdravstvo je na točki preloma, je pred kratkim pisal Guardian. Povsod v Veliki Britaniji povpraševanje po nujni oskrbi skokovito narašča in oddelki za nujno pomoč so preplavljeni.

Bolj bolna populacija in čakalne vrste

Več ljudi je v slabšem zdravstvenem stanju kot kadarkoli v zadnjih 33 mesecih. "Zdaj vidimo populacijo bolnikov, ki je veliko, veliko bolj bolna, kot je bila pred covidom." Rezultat sta drastično povečanje resnih zdravstvenih težav in ogromno povpraševanje po oskrbi. "Opažamo povečanje števila bolnikov, ki imajo možgansko kap, povečanje števila ljudi, ki imajo srčni infarkt, povečanje števila ljudi, ki se preprosto ne morejo več spopadati s svojimi telesnimi boleznimi," je v pogovoru za Guardian opozoril eden od zaposlenih v NHS.

Tudi NHS se spoprijema z dolgimi čakalnimi vrstami. Foto: Guliverimage

Težave so tudi s čakalnimi vrstami v NHS. Uradni podatki kažejo, da je bilo do konca septembra 7,1 milijona ljudi v Angliji v čakalni vrsti za rutinsko bolnišnično zdravljenje, kot so operacije kolka in kolena, kar je enakovredno enemu od osmih ljudi. Številka vključuje več kot 400 tisoč ljudi, ki čakajo, pogosto v bolečinah, več kot eno leto.

Podatki odražajo stanje, preden so v bolnišnicah začutili zimske pritiske, kot je pričakovano povečanje števila sprejemov zaradi covida in gripe, piše Daily Mail.

Težave v Nemčiji, Španiji, na Finskem ...

Tudi Nemčija ima težave. V Nemčiji je bilo lani v zdravstvu nezasedenih kar 35 tisoč delovnih mest, 40 odstotkov več kot pred desetletjem. Poročilo iz letošnjega poletja opozarja, da bo do leta 2035 nezasedenih več kot tretjina vseh delovnih mest v zdravstvu. Podobne težave ima tudi Finska, kjer bodo do leta 2030 potrebovali kar 200 tisoč delavcev v zdravstvu in socialnem sistemu.

Tudi na jugu stare celine ni nič boljše. Maja letos je špansko ministrstvo za zdravje sporočilo, da več kot 700 tisoč ljudi čaka na operacijo, prav tako potekajo stavke splošnih zdravnikov in pediatrov, nezadovoljnih s plačilom in preobremenjenih z delom.

Staranje zdravnikov

Kot še piše Guardian, je na območju Evrope kar v tretjini držav vsaj 40 odstotkov zdravnikov starih 55 let ali več. Zdravnike težko dobijo zlasti na podeželju in v mestnih soseskah, ki so v slabem stanju.

Belgijski zdravnik Hans Kluge, regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo, zato opozarja: "Vse te grožnje v zdravstvu so časovna bomba."