A. P. K., STA

9. 8. 2025,
Pobegla afriška divja mačka se je sama vrnila v živalski vrt

V vrtu imajo poleg pobegle samičke še dva servala. Vsi so po njegovih besedah udomačeni in nenevarni.

V vrtu imajo poleg pobegle samičke še dva servala. Vsi so po njegovih besedah udomačeni in nenevarni.

Foto: Shutterstock

Afriška divja mačka serval, ki je pred dnevi ušla iz zasebnega živalskega vrta Zoo Land v Slovenskih Konjicah, se je danes ob približno 8. uri sama vrnila v živalski vrt. Je zdrava in nepoškodovana, ob vrnitvi je bila le zelo lačna, so za STA povedali v Zoo Landu.

"Vede se popolnoma normalno brez kakršnihkoli posebnosti," so zagotovili. Po njihovi domnevi se je potepala po okolici, ko pa je bila lakota le prehuda, se je vrnila.

K posredovanju informacij o pobegli živali, ki po zagotovilu lastnika ni nevarna, so občane pozvali tudi na Policijski upravi Celje. Kot so danes povedali za STA, so prejeli zelo veliko obvestil. "Kdorkoli jo je kje videl, je takoj poklical", je dejala predstavnica za stike z javnostjo na celjski policijski upravi Milena Trbulin.

Lastnik živalskega vrta Zoo Land Peter Polegek je v petek za STA pojasnil, da se je dveletni samički servala nekaj zataknilo v grlu, najverjetneje kost. Delavka v živalskem vrtu jo je poskušala uloviti z zanko, a se je žival prestrašila, skočila preko električnega pastirja in ušla.

V vrtu imajo poleg te samičke še dva servala. Vsi so po njegovih besedah udomačeni in nenevarni. Tako v živalskem vrtu kot v tematskem parku Mini Zoo Land je sicer več kot 150 živali in več kot 30 različnih živalskih vrst.

