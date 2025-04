"Zelo smo ponosni, da se zavzemamo za zaščito in ohranjanje velike pande in njenega življenjskega okolja," je dejal direktor živalskega vrta Stephan Hering-Hagenbeck.

Sam prevoz živali je potekal brez zapletov. Med letom so ju oskrbovali z vodo in hrano, tudi bambusom. Da bi pandama olajšali prehod, je z njima v Avstrijo pripotoval njun oskrbnik, ki bo z njima ostal še nekaj časa, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Preden bodo novo pridobitev dunajskega živalskega vrta lahko videli tudi obiskovalci, pa bo moral par prestati še karanteno in se prilagoditi na notranjo ogrado. Prvič bodo par očem javnosti pokazali predvidoma sredi maja.

Po končanem obdobju prilagajanja nameravajo v živalskem vrtu organizirati slavje z uradnim sprejemom, ko bodo tudi odprli na novo prilagojeno ogrado za pande.

Medveda, ki sta se skotila leta 2020 na Kitajskem, bosta živela v ločenih ogradah. Odrasle pande so namreč samotarji.

