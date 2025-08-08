Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Stevanović in Jelinčič sta se pobotala

Zmago Jelinčič Plemeniti | Jelinčič je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Stevanoviću javno podal maja letos. | Foto STA

Jelinčič je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Stevanoviću javno podal maja letos.

Foto: STA

Predsednik SNS Zmago Jelinčič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta dosegla izvensodno poravnavo, potem ko je Stevanović Jelinčiču zagrozil s tožbo zaradi več javnih izjav. Jelinčič se je Stevanoviću na Facebooku javno opravičil za "neresnične in žaljive izjave".

Jelinčič je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Stevanoviću javno podal maja letos, "ker je bil s strani določenih oseb zaveden".

"Resnica ima vedno zadnjo besedo" 

"V politiki se soočam z marsičem – od lažnih člankov, podtikanj in poskusov diskreditacije do pritiskov sistema. A resnica ima vedno zadnjo besedo. To opravičilo vidim kot pomembno sporočilo, da nihče ni nedotakljiv, ko prestopi mejo," je ob tem zapisal Stevanović.

V stranki Resni.ca pa so dodali, da bodo tudi v prihodnje nasprotovali širjenju laži in blatenju ter se zavzemali za odprto, pošteno in odgovorno politično kulturo.

izvensodna poravnava SNS Resni.ca Zoran Stevanović Zmago Jelinčič
