Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
4. 9. 2025,
14.04

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
SNS Demokratska stranka javno mnenje volitve opozicija Srđan Milivojević Aleksandar Vučić Srbija

Četrtek, 4. 9. 2025, 14.04

1 ura, 9 minut

Milivojević: Tudi kraja 500 tisoč glasov ne bo pomagala Vučiću do zmage na volitvah

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Srđan Milivojević | Na vprašanje, ali lahko študenti, državljani in opozicijske stranke preprečijo morebitno krajo volitev s strani vladnih predstavnikov, je predsednik srbske opozicijske DS Srđan Milivojević dejal, da SNS ne more ukrasti toliko glasov, kolikor bi jih potrebovali za zmago. | Foto Posnetek zaslona/X

Na vprašanje, ali lahko študenti, državljani in opozicijske stranke preprečijo morebitno krajo volitev s strani vladnih predstavnikov, je predsednik srbske opozicijske DS Srđan Milivojević dejal, da SNS ne more ukrasti toliko glasov, kolikor bi jih potrebovali za zmago.

Foto: Posnetek zaslona/X

Predsednik srbske opozicijske Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je dejal, da imata Srbska napredna stranka (SNS) in Aleksandar Vučić tako slabe javnomnenjske ocene, da jima niti kraja 500 tisoč glasov ne bi pomagala do zmage na volitvah.

V komentarju izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da v tem trenutku ne vidi, kako bi lahko njegovi politični nasprotniki zmagali na volitvah, četudi bi "ti bedaki ukradli 500 tisoč glasov", je vodja opozicijske Demokratske stranke Srđan Milivojević za agencijo Beta dejal, da je s to izjavo Vučić dejansko napovedal še eno krajo glasov s strani SNS, poroča N1 Srbija.

"Očitno je, da je dolg let na Kitajsko pustil posledice na Vučićevem psihofizičnem zdravju, ki je že tako ali tako načeto. Četudi so ga na Kitajskem vozili v letečih avtomobilih, ni presenetljivo, da Vučić trdi, da lahko volitve izgubi le, če študenti in uporniški državljani ukradejo 500 tisoč glasov. SNS se je s svojimi protiljudskimi in protidržavnimi dejanji podala na neustavljivo pot samouničenja. S spodbujanjem množičnega študentsko-ljudskega upora bo Vučić prisiljen razpisati volitve, študentska akademsko-ljudska lista, ki jo bo podpirala DS, pa bo dosegla prepričljivo zmago," napoveduje Milivojević.

srečanje v Pekingu
Novice Peking: Vučić ni med težkokategorniki

Kako preprečiti krajo glasov?

Na vprašanje, ali lahko študenti, državljani in opozicijske stranke preprečijo morebitno krajo volitev s strani vladnih predstavnikov, je predsednik DS dejal, da SNS ne more ukrasti toliko glasov, kolikor bi jih potrebovali za zmago.

"Seveda bo uporniška Srbija imela na vsakem volišču nadzornike, s čimer bomo preprečili vsak poskus kraje glasov. Od leta 2012 nismo imeli poštenih volitev. Tudi Vučić se bo poskušal obdržati na oblasti s krajo volitev, ne s političnim programom. Državljanom nima ponuditi ničesar drugega kot krajo volitev, zato se bo moral soočiti s porazom. Ko so leta 2000 Slobodana Miloševića ujeli pri kraji volitev, je nekaj dni po volitvah končal svojo politično kariero," je poudaril Milivojević.

protesti, Beograd
Novice Protesti v Srbiji. Vučić napoveduje ukrepe, kot jih še ni bilo.
Policija v Istanbulu
Novice V Istanbulu 44 aretacij članov opozicije
Milorad Dodik
Novice V Republiki Srbski pridržali vodjo glavne opozicijske stranke, ostrega nasprotnika Milorada Dodika
SNS Demokratska stranka javno mnenje volitve opozicija Srđan Milivojević Aleksandar Vučić Srbija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.