Milivojević: Tudi kraja 500 tisoč glasov ne bo pomagala Vučiću do zmage na volitvah

Predsednik srbske opozicijske Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je dejal, da imata Srbska napredna stranka (SNS) in Aleksandar Vučić tako slabe javnomnenjske ocene, da jima niti kraja 500 tisoč glasov ne bi pomagala do zmage na volitvah.

V komentarju izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da v tem trenutku ne vidi, kako bi lahko njegovi politični nasprotniki zmagali na volitvah, četudi bi "ti bedaki ukradli 500 tisoč glasov", je vodja opozicijske Demokratske stranke Srđan Milivojević za agencijo Beta dejal, da je s to izjavo Vučić dejansko napovedal še eno krajo glasov s strani SNS, poroča N1 Srbija.

"Očitno je, da je dolg let na Kitajsko pustil posledice na Vučićevem psihofizičnem zdravju, ki je že tako ali tako načeto. Četudi so ga na Kitajskem vozili v letečih avtomobilih, ni presenetljivo, da Vučić trdi, da lahko volitve izgubi le, če študenti in uporniški državljani ukradejo 500 tisoč glasov. SNS se je s svojimi protiljudskimi in protidržavnimi dejanji podala na neustavljivo pot samouničenja. S spodbujanjem množičnega študentsko-ljudskega upora bo Vučić prisiljen razpisati volitve, študentska akademsko-ljudska lista, ki jo bo podpirala DS, pa bo dosegla prepričljivo zmago," napoveduje Milivojević.

Kako preprečiti krajo glasov?

Na vprašanje, ali lahko študenti, državljani in opozicijske stranke preprečijo morebitno krajo volitev s strani vladnih predstavnikov, je predsednik DS dejal, da SNS ne more ukrasti toliko glasov, kolikor bi jih potrebovali za zmago.

"Seveda bo uporniška Srbija imela na vsakem volišču nadzornike, s čimer bomo preprečili vsak poskus kraje glasov. Od leta 2012 nismo imeli poštenih volitev. Tudi Vučić se bo poskušal obdržati na oblasti s krajo volitev, ne s političnim programom. Državljanom nima ponuditi ničesar drugega kot krajo volitev, zato se bo moral soočiti s porazom. Ko so leta 2000 Slobodana Miloševića ujeli pri kraji volitev, je nekaj dni po volitvah končal svojo politično kariero," je poudaril Milivojević.