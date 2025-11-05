O dogajanju v Srbiji, ki jo že leto dni pretresajo množični protesti, je za makedonski portal Ekipa.mk spregovoril legendarni rokometni trener Veselin Vujović, nekdanji selektor slovenske rokometne reprezentance, ki je znan po svoji neposrednosti.

"Dogajanje iz političnega in javnega življenja se preliva tudi na športna igrišča," je opozoril. "Mislim, da se je pokazalo, da je srbski šport razvrednoten, in ne vem, kdaj bomo v ekipnih športih spet velesila. Videli ste, kaj se je zgodilo s košarkarsko reprezentanco, ki je bila prvi in edini favorit evropskega prvenstva, pa z žensko košarko, moško in žensko odbojko, rokometom, nogometom …" je v podkastu Presing makedonskega portala Ekipa.mk našteval Veselin Vujović, ki je oster kritik režima predsednika Aleksandra Vučića.

"Dosegli smo točko, ko izgubljamo proti Albaniji. Zgodilo se je, da je narod, ki je bil nekoč športni vzor vsem v regiji, danes razvrednoten na tak način. Kdo so odgovorni? Vsi tisti, ki delajo v športnih zvezah in jih je zaposlila vladajoča stranka. To so ljudje, ki rušijo državo," je nadaljeval 64-letni črnogorski strateg.

"Za Đokovića ni prostora v Srbiji"

"Predstavljajte si Novaka Đokovića, najboljšega ambasadorja Srbije v zgodovini, najboljšega teniškega igralca v zgodovini … in si predstavljajte, da za takega človeka v Srbiji ni prostora. Ko predsednik bere pismo otroka, v katerem piše, da ima rad Novaka Đokovića, to prebere kot 'ima rad Nikolo Jokića'. Predstavljajte si um, ki zavestno zamenja ime," je opozoril Vujović.

Vujović o (ne)svobodi govora v Srbiji:

"Predstavljajte si um, ki je sposoben v tistem trenutku narediti nekaj takega. Kdo lahko zaupa takemu človeku? Jaz mu ne verjamem, tisti, ki mu verjamejo, pa bodo verjetno kmalu spoznali, da se motijo," je prepričan legendarni trener, ki je s slovensko rokometno reprezentanco leta 2017 v Franciji osvojil bron na svetovnem prvenstvu.

